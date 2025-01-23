بعد انتقاله لـ مانشستر سيتي.. أين يتواجد مرموش في قائمة أغلى اللاعبين العرب والأفارقة

احتل عمر مرموش المركز الثالث إفريقيًا والأول عربيًا في قوائم الانتقالات عبر تاريخ كرة القدم بعد انتقاله لـ مانشستر سيتي الإنجليزي.

عمر مرموش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وأعلن سيتي ضم مرموش حتى صيف 2025 وسيرتدي القميص رقم 7.

وبات مرموش رابع أغلى صفقات مانشستر سيتي عبر تاريخه.

وإليكم قائمة أغلى صفقات انتقال اللاعبين الأفارقة عبر التاريخ وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"

1 نيكولاس بيبي – من ليل إلى أرسنال – 80 مليون يورو – موسم 2019-2020

2 فيكتور أوسيمين – من ليل إلى نابولي – 77.5 مليون يورو – موسم 2020-2021

3 عمر مرموش – من فرانكفورت إلى مانشستر سيتي – 75 مليون يورو – موسم 2024-2025

4 أشرف حكيمي – من إنتر إلى باريس سان جيرمان – 68 مليون يورو – موسم 2021-2022

5 رياض محرز – من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي – 67.8 مليون يورو – موسم 2018-2019

6 إيمريك بيير أوباميانج – من دورتموند إلى أرسنال – 63.7 مليون يورو – موسم 2017-2018

7 نابي كيتا – من لايبزج إلى ليفربول – 60 مليون يورو – موسم 2018-2019

8 أندري أونانا – من إنتر إلى مانشستر يونايتد – 50.2 مليون يورو – موسم 2023-2024

9 توماس بارتي – من أتليتكو مدريد إلى أرسنال – 50 مليون يورو – موسم 2020-2021

10 أشرف حكيمي – من ريال مدريد إلى إنتر – 43 مليون يورو – موسم 2020-2021

11 محمد صلاح – من روما إلى ليفربول – 42 مليون يورو – موسم 2017-2018

12 كاليدو كوليبالي – من نابولي إلى تشيلسي – 41.9 مليون يورو – موسم 2022-2023

13 ساديو ماني – من ساوثامبتون إلى ليفربول – 41.2 مليون يورو – موسم 2016-2017

14 حكيم زياش – من أياكس إلى تشيلسي – 40 مليون يورو – موسم 2020-2021

وستكون أول مباراة لمرموش مع سيتي ضد تشيلسي يوم السبت المقبل في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وذكرت سكاي سبورت ألمانيا أن مرموش سيتقاضى راتبا يتراوح بين 16 و17 مليون يورو في مانشستر سيتي، بصافي 10 ملايين سنويا بعد خصم الضرائب.

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وسجل مرموش 20 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة رسمية مع فرانكفورت في كافة البطولات.

ويحل مرموش في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ16 هدفا قبل رحيله.

وبدأ مرموش مسيرته بقميص وادي دجلة في موسم 2015-16، وانضم لفولفسبورج الألماني في موسم 2017-18 وأعير لسانت باولي في 2020-21 ثم لشتوتجارت في 2021-22.

وفي 2023-24 انضم لفرانكفورت في صفقة انتقال حر حيث خاض67 مباراة سجل خلالها 37 هدفا وصنع 20 في جميع المسابقات.

صاحب الـ 25 عاما خاض 214 مباراة احترافية سجل خلالها 70 هدفا وصنع 32 في جميع المسابقات.