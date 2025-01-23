مرموش الرابع وعربي آخر في القائمة.. أغلى 10 صفقات في تاريخ مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي بشكل رسمي ضم عمر مرموش لاعب منتخب مصر قادما من إينتراخت فرانكفورت.

عمر مرموش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وبات عمر مرموش رابع أغلى صفقة في تاريخ مانشستر سيتي منذ تأسيسه، ويبقى الإنجليزي جاك جريليش على القمة.

وتضم قائمة أول ستة لاعبين كأغلى صفقات في مانشستر سيتي جميعهم لاعبين بالفريق في الوقت الحالي.

ويتواجد رياض محرز في قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ مانشستر سيتي بالتواجد في المركز السابع.

بينما تخلو قائمة أغلى 10 صفقات من النرويجي إيرلينج هالاند الذي يتواجد في المركز الـ 12 بقيمة 60 مليون يورو.

ويتواجد عمر مرموش بشكل عام في المركز 45 كأغلى الصفقات بين الأندية في تاريخ كرة القدم.

ويستعرض لكم FilGoal.com أغلى 10 صفقات في تاريخ مانشستر سيتي:

1- جاك جريليتش - مقابل 117.5 مليون يورو - من أستون فيلا

2- يوشكو جفارديول - مقابل 90 مليون يورو - من لايبزيج

3- كيفن دي بروين - مقابل 76 مليون يورو - من فولفسبورج

4- عمر مرموش - مقابل 75 مليون يورو - من فرانكفورت

5- روبن دياش - مقابل 71.6 مليون يورو- من بنفيكا

6- رودري - مقابل 70 مليون يورو - من أتليتكو مدريد

7- رياض محرز - مقابل 67.8 مليون يورو - من ليستر سيتي

8- جواو كانسيلو - مقابل 65 مليون يورو - من يوفنتوس

9- إيمريك لابورت - مقابل 65 مليون يورو - من أتليتك بلباو

10- رحيم سترلينج - مقابل 63.7 مليون يورو - من ليفربول

ويبدأ مرموش مشواره مع مانشستر سيتي بمواجهة قوية في البداية أمام تشيلسي يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ولن يتمكن مرموش من اللعب أمام كلوب بروج في ختام مجموعات دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، بسبب مشاركته مع فرانكفورت في الدوري الأوروبي.

إذ يحق لمرموش اللعب مع مانشستر سيتي في دوري الأبطال بداية من الأدوار الإقصائية.

كما يلعب مرموش أمام محمد صلاح في قمة مصرية على الأراضي الإنجليزية بين مانشستر سيتي وليفربول يوم 23 فبراير المقبل.

وسيمتد تعاقد الدولي المصري حتى صيف 2029 أي 4 مواسم ونصف.

وسيرتدي مرموش القميص رقم 7 مع كتيبة بيب جوارديولا، حيث سيصبح أول لاعب مصري يتدرب تحت قيادة المدرب الإسباني.

ووفقا للتقارير فإن انتقال مرموش كلف صفوف سيتي 75 مليون يورو، وهو أغلى لاعب عربي في التاريخ.

كما أصبح رابع أغلى صفقة في تاريخ سيتي بعد كل من جاك جريليش (117 مليون يورو) ويوشكو جفارديول (90 مليون يورو) وكيفين دي بروين (76 مليون يورو).