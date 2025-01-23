كل ما قاله عمر مرموش بعد الانتقال إلى مانشستر سيتي

تحدث عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الجديد عن العديد من الأمور التي جعلته يتخذ خطوة الانضمام لبطل الدوري الإنجليزي هذا الشتاء.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الخميس ضم عمر مرموش قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

الدولي المصري تحدث عن سعادته بالانضمام لفريق كبير مثل سيتي وفخره بكونه أول لاعب مصري يلعب مع هذا النادي، والمراكز التي يجيد فيها وقدرته على التأقلم سريعا.

كل ما يلي على لسان مرموش في تصريحاته لموقع ناديه الجديد:

"أنا سعيد جدا لوجودي هنا، مانشستر سيتي هو أحد أكبر الأندية في العالم على مدار آخر عشر سنوات، لذلك لم يكن الأمر يحتاج إلى تردد".

"إنه لشرف لي أن يظهر النادي اهتمامه بي والآن أنا هنا، قضيت موسمين رائعين مع فرانكفورت، لكن هذه مجرد البداية بالنسبة لي".

"إنه لمن دواعي سروري وشرف لي ولأسرتي أن أمثل مانشستر سيتي، هذا يجعلهم سعداء ويسعدني أن أحلامي أصبحت حقيقة، أنا متحمس حقا ولا أستطيع الانتظار لمقابلة زملائي في الفريق والدخول إلى الملعب وبدء رحلتي مع النادي".

"بيب جوارديولا مدرب يطور اللاعبين وأعتقد أن كل لاعب يمكنه دائمًا أن يصبح أفضل. أريد أن أتعلم منه، وأن أستفيد منه لأنه أحد أفضل المدربين في التاريخ".

"لقد لعبت في العديد من المراكز مع منتخب مصر، ألعب في الجناح الأيسر معظم الوقت وفي فريقي السابق كنت ألعب في مركز المهاجم الصريح، وأحيانا كصانع ألعاب وألعب أيضا لاعب وسط متقدم".

"لقد لعبت أيضًا على الجناح الأيمن، لذا أعتقد أنني أستطيع اللعب في جميع المراكز الهجومية، لكنني أشعر براحة أكبر خلف المهاجم في مركز رقم 10 حيث يكون الطريق إلى المرمى أسرع وأقصر، لذا فأنا أشعر بالراحة في جميع المراكز".

"لكن أينما لعبت، سأبذل قصارى جهدي دائمًا لمحاولة مساعدة الفريق".

"أود أن أقول إن نقطة قوتي الأساسية هي أنني أريد الفوز دائمًا".

"أنا سريع على أرض الملعب، وأجيد التعامل مع الكرة، وأحاول أن أرى أين توجد المساحات وأستغلها، أنا لاعب خطير".

"إنه لشرف كبير جدًا، وأنا سعيد حقًا بأن أكون أول لاعب مصري يلعب لمانشستر سيتي، وهذا يظهر ما تمتلكه بلادي".

"حلمت دائما بتمثيل بلدي في فريق كبير مثل هذا، والآن أصبحت أحلامي حقيقة بأن أكون أول مصري يلعب في مانشستر سيتي وأتمنى أن أتمكن من الحفاظ على هذا المستوى".

"الدوري الإنجليزي الممتاز بالنسبة لنا في مصر هو الدوري الأكبر والأكثر متابعة بسبب زملائي في الفريق مثل محمد صلاح واللاعبين المصريين الآخرين الذين لعبوا في الدوري الإنجليزي".

"منذ أن كنت صغيرًا جدًا كان حلمي أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

"هذا الدوري قوي للغاية ويتناسب مع أسلوب اللعب الذي أحبه وأنا سعيد حقًا لوجودي هنا".

"إنه اختبار آخر بالنسبة لي وهذه مجرد البداية. الآن تبدأ رحلتي مع سيتي وأتمنى أن نتمكن من الفوز بالعديد من الألقاب وتقديم العديد من المواسم الرائعة معًا".

"سرعة التأقلم؟ أعتقد أن هذا شيء سنراه مع مرور الوقت".

"الدوري الألماني مشابه جدا للدوري الإنجليزي من حيث الأسلوب، ولكن هنا أقوى".

"لذا، يكون من الأسهل على اللاعبين القادمين من الدوري الألماني إلى إنجلترا التكيف مع أسلوب اللعب".

"أريد فقط التعرف على زملائي في الفريق، والاندماج في الفريق ومعرفة ما يريده المدرب من كل واحد منا ومحاولة العمل ضمن الفريق".

وسيمتد تعاقد الدولي المصري حتى صيف 2029 أي 4 مواسم ونصف.

وسيرتدي مرموش القميص رقم 7 مع كتيبة بيب جوارديولا، حيث سيصبح أول لاعب مصري يتدرب تحت قيادة المدرب الإسباني.

ووفقا للتقارير فإن انتقال مرموش كلف صفوف سيتي 75 مليون يورو، وهو أغلى لاعب عربي في التاريخ.

كما أصبح رابع أغلى صفقة في تاريخ سيتي بعد كل من جاك جريليش (117 مليون يورو) ويوشكو جفارديول (90 مليون يورو) وكيفين دي بروين (76 مليون يورو).

وستكون أول مباراة لمرموش مع سيتي ضد تشيلسي يوم السبت المقبل في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.