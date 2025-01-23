مدير سيتي: العمل مع جوارديولا سيطور موهبة مرموش الهجومية الرائعة

الخميس، 23 يناير 2025 - 11:35

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

يؤمن تشيكي بيجريستين المدير الرياضي لمانشستر سيتي أن لاعبه الجديد عمر مرموش يتمتع بكل الصفات التي يحتاجها المهاجم العالمي.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضم عمر مرموش قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال بيجريستين في تصريحات لموقع ناديه: "عمر مرموش مهاجم بارع ومميز، وأنا سعيد بانضمامه إلينا".

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وأضاف "لقد قدم موسمًا رائعًا، وفي كل مرة شاهدناه فيها، كان له تأثير على المباريات".

وتابع "إنه يتمتع بكل الصفات التي يحتاجها المهاجم المثالي. لديه سرعة ووعي خططي رائعين، وهو استثنائي أمام المرمى".

وواصل "مرموش يمكنه أيضًا اللعب في عدد من المراكز المختلفة، وهو إضافة رائعة حقا".

وأتم "ليس لدي أي شك أيضًا في أن العمل مع بيب جوارديولا والجهاز الفني في مانشستر سيتي سيجعله يطور موهبته الهجومية الرائعة".

وسيمتد تعاقد الدولي المصري حتى صيف 2029 أي 4 مواسم ونصف.

وسيرتدي مرموش القميص رقم 7 مع كتيبة بيب جوارديولا، حيث سيصبح أول لاعب مصري يتدرب تحت قيادة المدرب الإسباني.

ووفقا للتقارير فإن انتقال مرموش كلف صفوف سيتي 75 مليون يورو، وهو أغلى لاعب عربي في التاريخ.

كما أصبح رابع أغلى صفقة في تاريخ سيتي بعد كل من جاك جريليش (117 مليون يورو) ويوشكو جفارديول (90 مليون يورو) وكيفين دي بروين (76 مليون يورو).

وقال مرموش عبر موقع مانشستر سيتي الرسمي: "هذا يوم لن أنساه أبدا، التوقيع لسيتي أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور مذهل، أنا سعيد وعائلتي فخورة جدا، وسعداء بالتواجد هنا في مانشستر".

وأضاف "مع بيب وطاقمه الفني والمرافق ذات المستوى العالمي هنا، يتمتع اللاعبون بكل ما يحتاجون إليه لتحسين أدائهم. كان ذلك مغريا حقا بالنسبة لي عندما أتيحت لي الفرصة الانضمام".

وأكمل "ولا أستطيع أن أنكر أنني أريد أيضا الفوز بالبطولات. مانشستر سيتي النادي الأكثر نجاحا في إنجلترا لسنوات عديدة، لذا أعلم أنني انضممت إلى بيئة وثقافة فائزة. أريد أن أتعلم من الطاقم وزملائي في الفريق، وأريد أن أصبح عضوا مهما في هذا الفريق الفائز".

وأردف "أتطلع حقا إلى البدء ومقابلة اللاعبين الآخرين وإظهار ما يمكنني فعله لجماهير مانشستر سيتي".

وستكون أول مباراة لمرموش مع سيتي ضد تشيلسي يوم السبت المقبل في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

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