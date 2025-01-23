"أريد الفوز بالبطولات".. مرموش ينضم إلى مانشستر سيتي

الخميس، 23 يناير 2025 - 11:12

كتب : إسلام أحمد

مرموش

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضم الدولي المصري عمر مرموش قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وسيمتد تعاقد الدولي المصري حتى صيف 2029 أي 4 مواسم ونصف.

وسيرتدي مرموش القميص رقم 7 مع كتيبة بيب جوارديولا، حيث سيصبح أول لاعب مصري يتدرب تحت قيادة المدرب الإسباني.

ووفقا للتقارير فإن انتقال مرموش كلف صفوف سيتي 75 مليون يورو بالإضافة لـ 5 ملايين كمكافآت، وهو أغلى لاعب عربي في التاريخ.

كما أصبح رابع أغلى صفقة في تاريخ سيتي بعد كل من جاك جريليش (117 مليون يورو) ويوشكو جفارديول (90 مليون يورو) وكيفين دي بروين (76 مليون يورو).

وقال مرموش عبر موقع مانشستر سيتي الرسمي: "هذا يوم لن أنساه أبدا، التوقيع لسيتي أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور مذهل، أنا سعيد وعائلتي فخورة جدا، وسعداء بالتواجد هنا في مانشستر".

وأضاف "مع بيب وطاقمه الفني والمرافق ذات المستوى العالمي هنا، يتمتع اللاعبون بكل ما يحتاجون إليه لتحسين أدائهم. كان ذلك مغريا حقا بالنسبة لي عندما أتيحت لي الفرصة الانضمام".

وأكمل "ولا أستطيع أن أنكر أنني أريد أيضا الفوز بالبطولات. مانشستر سيتي النادي الأكثر نجاحا في إنجلترا لسنوات عديدة، لذا أعلم أنني انضممت إلى بيئة وثقافة فائزة. أريد أن أتعلم من الطاقم وزملائي في الفريق، وأريد أن أصبح عضوا مهما في هذا الفريق الفائز".

وأردف "أتطلع حقا إلى البدء ومقابلة اللاعبين الآخرين وإظهار ما يمكنني فعله لجماهير مانشستر سيتي".

وستكون أول مباراة لمرموش مع سيتي ضد تشيلسي يوم السبت المقبل في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

من جانبه صرّح تشيكي بيجيريستين المدير الرياضي لسيتي قائلا عبر موقع النادي الرسمي: "عمر مهاجم بارع ومثير، وأنا سعيد بانضمامه إلينا، قدم موسما رائعا، وفي كل مرة شاهدناه فيها، كان مؤثرا على المباريات".

"إنه يتمتع بكل الصفات التي يحتاجها المهاجم من الطراز الأول. إنه يتمتع بسرعة ووعي رائعين، وهو استثنائي أمام المرمى. كما يمكنه اللعب في عدد من المراكز المختلفة".

"ليس لدي أي شك في أن العمل مع بيب والجهاز الفني هنا في مانشستر سيتي سيطور موهبته الهجومية الرائعة بشكل أكبر".

وذكرت سكاي سبورت ألمانيا أن مرموش سيتقاضى راتبا يتراوح بين 16 و17 مليون يورو في مانشستر سيتي، بصافي 10 ملايين سنويا بعد خصم الضرائب.

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وسجل مرموش 20 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة رسمية مع فرانكفورت في كافة البطولات.

ويحل مرموش في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ16 هدفا قبل رحيله.

وبدأ مرموش مسيرته بقميص وادي دجلة في موسم 2015-16، وانضم لفولفسبورج الألماني في موسم 2017-18 وأعير لسانت باولي في 2020-21 ثم لشتوتجارت في 2021-22.

وفي 2023-24 انضم لفرانكفورت في صفقة انتقال حر حيث خاض67 مباراة سجل خلالها 37 هدفا وصنع 20 في جميع المسابقات.

صاحب الـ 25 عاما خاض 214 مباراة احترافية سجل خلالها 70 هدفا وصنع 32 في جميع المسابقات.

عمر مرموش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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