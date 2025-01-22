انتهت في أبطال أوروبا - سان جيرمان (4)-(2) مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ24 برصيد 8 نقاط، فيما يلاحقه باريس سان جيرمان في المركز الـ26 برصيد 7 نقاط.

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نهاية المباراة بفوز باريس سان جيرمان على حساب مانشستر سيتي 4-2.

ق 90+6.. الحكم يحتسب الهدف الرابع بعد العودة لتقنية الفيديو .. الكرة كانت عائدة من المدافع جفارديول لاعب مانشستر سيتي

ق 90+3.. ثالث هدف يتم إلغائه لباريس سان جيرمان بسبب سقوط راموس في مصيدة التسلل.

ق 83.. الحكم يلغي الهدف الرابع بسبب وقوع ديمبلي في مصيدة التسلل.

ق 81.. خروج باركولا ونزول لوكاس هيرنانديز

ق 79.. جووووول الثالث جواو نيفيز يسجل برأسية بعد غباب من مدافعي مانشستر سيتي.

ق 78.. تبديل رابع بنزول ستونز بدلا من ماتيوس نونيز

ق 71.. مهارة رائعة من ديمبلي بتمرير الكرة بين قدمي برناردو سيلفا ويسدد قوية تصطدم بالعارضة

ق 70.. تبديلان لمانشستر سيتي بخروج كوفاسيتش ودي بروين ونزول جوندوجان وجيمس مكاتي

ق 60..جوووووول التعادل باركولا يسجل التعادل بعد متابعة كرة ارتدت من القائم بعد تسديدة رائعة من ديزيري دوي

ق 56.. جوووووول باركولا ينطلق ويمرر لعثمان ديمبلي الذي يسدد في الشباك ليقلص الفارق.

ق 53.. جوووووول هالاند يسجل الثاني بعد خطأ دفاعي قاتل ليجد مهاجم سيتي نفسه أمام المرمى ليسدد الكرة في الشباك.

ق 50.. جووووول جريليش يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد ارتباك دفاعي من باريس سان جيرمان.

بداية الشوط الثاني

تبديلان لمانشستر سيتي بنزول ريكو لويس وجاك جريليش بدلا من روبن دياش وسافينيو وتبديل لباريس سان جيرمان بنزول عثمان ديمبلي بدلا من لي كانج إين

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 45+1.. الحكم يلغي هدف باريس بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وقوع نونو مينديش في التسلل.

ق 45.. جووووول حكيمي يسجل الأول لباريس سان جيرمان.

ق 40.. دوناروما يتألق ويتصدى لانفراد أمام سافينيو.

ق 20.. كرة عرضية من فودين يلعبها هالاند رأسية تصدى لها دوناروما.

ق 19.. تسديدة قوية من حكيمي وإديرسون يتصدى.

بداية المباراة