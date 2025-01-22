تعادل خامس بينهما.. الاتحاد يقتنص نقطة من سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 20:57

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

تعادل سيراميكا كليوباترا مع الاتحاد السكندري في الجولة التاسعة من الدوري المصري 1-1 في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

سجل للاتحاد كريم الديب فيما سجل رجب نبيل هدف تعادل سيراميكا.

ووصل سيراميكا لـ 8 مباريات دون خسارة إذ لم يخسر منذ الجولة الأولى.

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فيما لم يحقق الاتحاد الفوز منذ الجولة الثانية ومستمرا في إهدار النقاط.

ويعد ذلك خامس تعادل يجمع سيراميكا والاتحاد في الدوري المصري.

ورفع سيراميكا رصيده لـ 16 نقطة في المركز الرابع، فيما ظل الاتحاد في المركز الـ 12 ودون فوز منذ الجولة الثانية برصيد 10 نقاط.

وصف المباراة

سيطر سيراميكا مبكرا على الكرة من أجل التقدم في النتيجة.

وأطلق أحمد قندوسي تصويبة مباغتة أبعدها صبحي سليمان ببراعة لركنية في الدقيقة 16.

زاد ضغط سيراميكا بعدها، وتوقف اللعب بعد إصابة مروان داوود في الدقيقة 34.

ولم يستطع الظهير الأيسر استكمال اللقاء وخرج وعوضه محمد المغربي في الدقيقة 39.

وأطلق كريم الديب تصويبة قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول سلبيا.

في بداية الشوط الثاني ضغط سيراميكا أكثر فأهدر إسلام عيسى فرصة التقدم في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 52 تألق صبحي سليمان في التصدي لفرصة محمود زلاكة.

وفي الدقيقة 67 شارك عمرو جمعة وشكري نجيب بدلا من إسلام سمير وإيمانويل أبيه في تغييرين للاتحاد.

ورد سيراميكا بمشاركة محمد صادق بدلا من محمد توني.

ومن سلسلة تمريرات رائعة تقدم الاتحاد بهدف كريم الديب بتسديدة أرضية قوية على يسار الحارس في الدقيقة 71.

وكاد شكري نجيب أن يسجل كرة من ركلة مقصية رائعة لكنها مرت بجوار القائم لبسام في الدقيقة 79.

وأدرك رجب نبيل التعادل لسيراميكا برأسية مستفيدا من خروج الحارس الخاطئ في الدقيقة 83.

وطالبت تقنية الفيديو من الحكم احتساب بطاقة حمراء بعد تدخل قوي من لاعب الاتحاد لكن الحكم رفض لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.

ورفع سيراميكا رصيده لـ 16 نقطة في المركز الرابع، فيما ظل الاتحاد في المركز الـ 12 ودون فوز منذ الجولة الثانية برصيد 10 نقاط.

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