كاف يعلن تفاصيل قرعة أمم إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مقر إقامة قرعة أمم إفريقيا 2025.

ومن المقرر إقامة القرعة يوم 27 يناير الجاري.

وكشف كاف عبر موقعه الرسمي إقامة القرعة في المسرح الوطني محمد الخامس في الرباط بالمغرب.

وستبدأ مراسم القرعة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وافتتح الملك الحسن الثاني عام 1961 تكريما لوالده، المسرح الوطني محمد الخامس، وهو جوهرة معمارية تقع في قلب العاصمة المغربية. إنه يجسد الأناقة والتراث الثقافي الغني للمغرب، البلد الذي يستعد لاستضافة نسخة لا تنسى من كأس إفريقيا للأمم.

وتنطلق منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 بينما النهائي يوم 18 يناير 2026.

وكان من المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب لكن تم تأجيلها بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

وتقام كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

وتقام منافسات كأس العالم في صيف 2026 بقارة أمريكا الشمالية.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 والتي استضافتها كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا.

وتستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1988 والتي توج بها الكاميرون.