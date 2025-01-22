خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة الـ 10 من الدوري المصري
الأربعاء، 22 يناير 2025 - 15:50
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.
ومن المقرر أن تبدأ بدءا من يوم الأحد 26 يناير وتستمر لمدة 3 أيام حتى الثلاثاء 28 يناير.
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إليكم مباريات الجولة 10
طلائع الجيش × فاركو – 26 يناير – الرابعة عصرا
الاتحاد السكندري × الإسماعيلي - 26 يناير – الرابعة عصرا
غزل المحلة × سيراميكا كليوباترا - 26 يناير – السابعة مساءً
الأهلي × بيراميدز – 26 يناير – السابعة مساءً
الزمالك × الجونة – 27 يناير – الرابعة عصرا
المصري × إنبي – 27 يناير – السابعة مساءً
حرس الحدود × مودرن سبورت – 27 يناير – السابعة مساءً (بدون جماهير على استاد حرس الحدود)
البنك الأهلي × بتروجت – 28 يناير – الرابعة عصرا
سموحة × زد – 28 يناير – السابعة عصرا
ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 18 نقطة ويليه الزمالك وبيراميدز برصيد 17 نقطة.