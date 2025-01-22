خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة الـ 10 من الدوري المصري

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 15:50

كتب : FilGoal

جماهير الأهلي تحيي ذكرى شهداء الزمالك بـ لافتة الـ 20

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ومن المقرر أن تبدأ بدءا من يوم الأحد 26 يناير وتستمر لمدة 3 أيام حتى الثلاثاء 28 يناير.

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إليكم مباريات الجولة 10

طلائع الجيش × فاركو – 26 يناير – الرابعة عصرا

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي - 26 يناير – الرابعة عصرا

غزل المحلة × سيراميكا كليوباترا - 26 يناير – السابعة مساءً

الأهلي × بيراميدز – 26 يناير – السابعة مساءً

الزمالك × الجونة – 27 يناير – الرابعة عصرا

المصري × إنبي – 27 يناير – السابعة مساءً

حرس الحدود × مودرن سبورت – 27 يناير – السابعة مساءً (بدون جماهير على استاد حرس الحدود)

البنك الأهلي × بتروجت – 28 يناير – الرابعة عصرا

سموحة × زد – 28 يناير – السابعة عصرا

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 18 نقطة ويليه الزمالك وبيراميدز برصيد 17 نقطة.

تذاكر مباريات الدوري المصري الدوري المصري
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