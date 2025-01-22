كرة طائرة - الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 14:04

كتب : FilGoal

الأهلي كرة طائرة

تأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة بالفوز على السلام العماني بنتيجة 3-0 في ربع النهائي.

وتستضيف دولة قطر منافسات البطولة العربية لأندية الطائرة من 16 يناير وحتى 25 يناير الجاري.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 25-17 للأهلي، وتفوق الأهلي في الشوط الثاني بنتيجة 25-22، وحسم اللقاء في الشوط الثالث بنفس النتيجة.

وسيلتقي الأهلي مع الفائز من قطر القطري والسيب العماني.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 25 يناير الجاري.

وجاءت قائمة الأهلي تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو والتي ضمت 14 لاعبا كالآتي:

حسام يوسف - عبد الحليم عبو - محمد رمضان - يوندر جارسيا - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - إسلام عبد السميع - أحمد عزب - أندريا سانتانجيلو - سيف عابد - مصطفى جابر - زياد أسامة - عبد الرحمن السعودي - محمد عثمان.

الأهلي كرة طائرة كرة طائرة البطولة العربية للكرة الطائرة
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