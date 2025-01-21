لا نية للبيع.. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الزمالك بشأن تجديد عقد زيزو

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 23:36

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى زيزو - الزمالك

استعرض مجلس إدارة نادي الزمالك المبالغ المطلوبة بشأن تجديد عقد أحمد سيد زيزو نجم الفريق.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

ويرتبط زيزو بتعاقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري ولم يتم تجديد تعاقده حتى الآن.

وحسبما علم FilGoal.com فتم اليوم استعراض الأمور المالية المطلوبة بخصوص تجديد عقد أحمد سيد زيزو خلال اجتماع مجلس إدارة الزمالك

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تقرير تركي: طرابزون سبور مهتم بضم أحمد زيزو صحيفة اليوم: انسحاب الاتفاق من صفقة زيزو بسبب تأخر الرد.. وحالة واحدة لعودة المفاوضات مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب تعثر مفاوضات تجديد عقد زيزو في الجول يكشف مستجدات مستقبل زيزو مع الزمالك

وتم الاستقرار على التالي:

أولا: لا نية لبيع زيزو خلال فترة الانتقالات الجارية كما يتردد

ثانيا: استمرار التفاوض حول تجديد عقد اللاعب خاصة أن المبالغ المطلوبة من اللاعب والأمور الخاصة بوالده بعيدة عن إمكانيات النادي في الوقت الحالي (230 مليون جنيه)

ثالثا: صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الأيام المقبلة

رابعا: فتح ملف تجديد عقود اللاعبين الآخرين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

موقع 61medya التركي والمهتم بأخبار مدينة طرابزون، أن نادي طرابزون يضع زيزو ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم.

ويسعى طرابزون سبور لتدعيم مركز الجناح الأيمن خلال الفترة المقبلة.

ولم يكشف التقرير موقف طرابزون سبور من ضم زيزو سواء في يناير الجاري أم في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم.

وكان قد ارتبط اسم زيزو خلال الفترة الماضية بنادي الاتفاق السعودي قبل أن يكشف تقرير سعودي انسحاب النادي من الصفقة بسبب تأخر زيزو في الرد على العرض. (التفاصيل)

وأوضح التقرير أن الاتفاق قد يعاود فتح المفاوضات مع زيزو مجددا حال فشل في ضم الثنائي الأجنبي الذي يتفاوض معه في الوقت الحالي.

ويحتل طرابزون سبور المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 25 نقطة.

وكان طرابزون قد نجح في ضم المهاجم الأوكراني دانيلو سيكان.

وانضم زيزو للزمالك في 2019 قادما من موريرينسي البرتغالي.

وإجمالا ساهم زيزو في 152 هدفا مع الزمالك خلال 247 مباراة، إذ أحرز 86 هدفا وصنع 66 آخرين.

وضمن الزمالك تأهله إلى دور الـ8 من البطولة متصدرا لمجموعته التي تضم أيضا المصري وبلاك بولز.

زيزو الزمالك
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