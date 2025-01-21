صحيفة اليوم: انسحاب الاتفاق من صفقة زيزو بسبب تأخر الرد.. وحالة واحدة لعودة المفاوضات

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 17:34

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى زيزو - الزمالك

انسحب نادي الاتفاق السعودي من صفقة ضم أحمد زيزو لاعب الزمالك وحالة واحدة لعودة المفاوضات من جديد.

ودخل نادي الاتفاق في مفاوضات مع زيزو خلال الأيام الماضية من أجل ضمه في يناير سواء على سبيل الإعارة أو التعاقد في صفقة دائمة.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن انسحاب الاتفاق من صفقة زيزو بسبب تأخر الرد على العرض.

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ودخل النادي السعودي في مفاوضات مع ثنائي سبق له اللعب في الدوري السعودي ومتواجد في الدوريين التركي والألماني حاليا.

وأوضح التقرير أنه في حال تعثر مفاوضات الاتفاق مع الثنائي سيعود النادي لفتح ملف التفاوض مع زيزو مجددا.

وطلب ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق ضرورة التعاقد مع صفقات جديد لتدعيم نواقص الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

ويرغب نادي الاتفاق في ضم لاعبين جدد خاصة في مركز الجناح في ظل عدم تقديم ديماراي جراي المستوى المأمول منه خلال الفترة الأخيرة.

وتلقى نادي الاتفاق الهزيمة أمام أهلي جدة في المباراة الأخيرة بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل الاتفاق المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

وانضم زيزو للزمالك في 2019 قادما من موريرينسي البرتغالي.

وإجمالا ساهم زيزو في 152 هدفا مع الزمالك خلال 247 مباراة، إذ أحرز 86 هدفا وصنع 66 آخرين.

وضمن الزمالك تأهله إلى دور الـ8 من البطولة متصدرا لمجموعته التي تضم أيضا المصري وبلاك بولز.

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