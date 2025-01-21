تقرير: كلوب بروج البلجيكي مهتم بالحصول على خدمات إبراهيم عادل

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 22:29

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل يحتفل بهدفه أمام ساجرادا الأنجولي

دخل كلوب بروج البلجيكي ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

وارتبط إبراهيم عادل خلال الأيام الماضية بالانتقال لصفوف خيتافي الإسباني الذي جدد اهتمامه بضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

وبحسب ساشا تافوليري الصحفي البلجيكي المختص في أخبار الانتقالات، فإن كلوب بروج مهتم بالحصول على خدمات إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

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وأوضح ساشا أن النادي البلجيكي معجب بقدرات اللاعب وسيمضي قدما لحسم الصفقة.

كلوب بروج يحتل المركز الـ18 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة.

ويتأهل أول 8 فرق بشكل رسمي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

بينما تلعب الفرق من التاسع إلى 24 ملحق ليتأهل 8 فرق أخرى.

إبراهيم عادل كان قريبا من الانتقال لخيتافي الإسباني قبل بداية الموسم الحالي لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وسافر الجناح الدولي إلى إسبانيا من أجل إتمام تعاقده مع خيتافي، لكن بيراميدز رفض العرض.

وكما أوضح في وقت سابق FilGoal.com فإن فشل الصفقة في الانتقالات الصيفية جاء بسبب الخلاف حول المقابل المادي للصفقة، بعدما عرض خيتافي هو 500 ألف دولار للإعارة، فيما طلب بيراميدز مليون دولار للموافقة على عرض الفريق الإسباني، وكذلك اختلف الناديين حول تفاصيل قيمة البيع النهائي للاعب.

وفي شهر مايو الماضي أعلن بيراميدز تجديد تعاقد إبراهيم عادل مع الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com آنذاك فإن عقد عادل سيمتد مع بيراميدز حتى 2029 لأن عقده السابق كان مستمرا لمدة موسمين إضافيين قبل التجديد الأخير.

صاحب الـ23 عاما لعب 10 مباريات مع بيراميدز بالموسم الحالي وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

وحصد عادل جائزة أفضل لاعب في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في المغرب وقادت منتخب مصر للوصول لأولمبياد باريس 2024.

وقاد إبراهيم عادل المنتخب الأوليمبي لتحقيق المركز الرابع في أولمبياد باريس.

إبراهيم عادل بيراميدز
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