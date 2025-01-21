تقارير: استبعاد الكونغو من أمم إفريقيا للمحليين.. وتأهل غينيا الإستوائية

كشفت تقارير كونغولية عن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باستبعاد الكونغو برازافيل من النسخة المقبلة لبطولة الأمم الإفريقية للمحليين.

وأوضحت التقارير الكونغولية أن كاف قرر قبول شكوى غينيا الإستوائية ضد الاتحاد الكونغولي والتي تتهم الكونغو بإشراك اللاعب جافيت مانكو غير مؤهل للعب خلال مباراتي المنتخبين، وكذلك عدم تقديم تصاريح لبعض اللاعبين الآخرين.

واتخذت لجنة الانضباط في كاف قرارها بإلغاء نتيجة المباراتين بخسارة الكونغو 3-0، مع فرض غرامة 10 آلاف دولار على الاتحاد الكونغولي.

كما قرر كاف استبعاد الكونغو نهائيا من المشاركة في أمم إفريقيا للمحليين 2025، مع تأهل غينيا الإستوائية تلقائيا بدلا منها للنسخة المقبلة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل موعد إقامة بطولة أمم إفريقيا للمحليين من فبراير إلى شهر أغسطس 2025.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا للمحليين حال التأهل من التصفيات.

وجاءت قرعة أمم إفريقيا للمحليين كالآتي:

المجموعة الأولى: كينيا - المغرب - أنجولا - الكونغو الديمقراطية - زامبيا

المجموعة الثانية: تنزانيا - مدغشقر - موريتانيا - بوركينا فاسو - إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: أوغندا - النيجر - غينيا - (المتأهل الثاني من التصفيات) - (المتأهل الأول من التصفيات)

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو - السودان - نيجيريا.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته قبل إعلان تأجيلها.

مصدر من كاف قال في وقت سابق لـFilGoal.com أن قرار تأجيل كأس أمم أفريقيا للمحليين إلى أغسطس المقبل وذلك بسبب عدم جاهزية الثلاثي كينيا وأوغندا وتنزانيا لاستضافة البطولة.

والسبب الثاني هو رغبة دول أخرى في المشاركة وهو ما يصعب إقامتها في فبراير المقبل لحين الانتهاء من تصفيات للمنتخبات التي ترغب في العودة من جديد للمشاركة.

وسيتأهل منتخبان عقب نهاية باقي مباريات التصفيات الخاصة بالبطولة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.