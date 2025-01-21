تقرير: الهلال يراقب موقف صلاح.. وسيضمه إذا غادر ليفربول مجانا

كشف فلوريان بلاتنبيرج الصحفي المطلع على سوق الانتقالات، عن اهتمام الهلال السعودي بضم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وأوضح فلوريان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "الهلال السعودي مهتم جديا بضم محمد صلاح ويراقب موقفه مع ليفربول".

وأكمل الصحفي الألماني: "الهلال مستعد للتحرك إذا غادر صلاح فريقه ليفربول لضمه في صفقة انتقال مجانية مع نهاية الموسم".

وأتم "صلاح ليس هدفا للانتقال إلى باريس سان جيرمان".

وكان ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان تحدث عن إمكانية التعاقد مع محمد صلاح: "نحن نحب صلاح لكن لديه عقدا مع ليفربول ولذلك لم نتحدث معه أبدا".

وصرح الخليفي عن المفاوضات مع صلاح: "هذا ليس صحيحا، إنه لاعب رائع ومذهل، لكن لم نستهدف ضمه أبدا".

وتحدث البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال السعودي عن إمكانية ضم صلاح: "لن نتعاقد سوى مع لاعب واحد فقط خلال الانتقالات الشتوية الجارية، اللاعبون الأعلي مثل محمد صلاح، ربما نحتاجهم في الصيف، ولكن حاليا الأمر غير متاح بالنسبة لنا، نملك خانة واحدة وهي لاعب مواليد 2003، ونبحث عن جناح بهذا العمر، وهذا مانريده خلال نافذة الانتقالات الشتوية الجارية."

وتنص لوائح الدوري السعودي على السماح بقيد 8 لاعبين أجانب فوق السن، بالإضافة إلى لاعبين تحت السن.

ويضم الهلال بين صفوفه 8 لاعبين وهم كاليدو كوليبالي، وكانسيلو، ولودي، وسافيتش، وروبن نيفيز، ومالكوم، وميتروفيتش، وياسين بونو.

فيما يتواجد تحت السن لاعب واحد فقط وهو ماركوس ليوناردو الذي انضم للفريق مطلع الموسم الجاري، وبالتالي متاح له التعاقد مع لاعب آخر تحت السن.

وقام الهلال بقيد البرازيلي نيمار آسيويا فيما لم يتم قيده بالقائمة المحلية.

وربطت تقارير سعودية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالانضمام إلى الهلال مقابل 300 مليون ريال خلال موسمين، بواقع 150 مليون ريال في الموسم.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق من أجل الانتقال إلى صفوفه بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وكان تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية قد نشر صورة لمحمد صلاح لاعب ليفربول عبر حسابه على فيسبوك وهو يرتدي قميص الهلال السعودي.

الصورة اعتبرها البعض تلميحا لإمكانية انتقال صلاح للهلال في الموسم المقبل.

وكان النجم المصري قد أشار في وقت سابق إلى أن الاتفاق مع إدارة ليفربول على تجديد عقده لا يزال بعيدا رغم رغبته في الاستمرار.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ عام 2017 بعدما انتقل إليه قادما من روما.

ومنذ انتقاله إلى الريدز لعب صلاح بقميص ليفربول 378 مباراة وتمكن من تسجيل 232 هدفا وصناعة 105 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بـ 8 ألقاب.