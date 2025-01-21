تقرير تركي: طرابزون سبور مهتم بضم أحمد زيزو

يضع طرابزون سبور التركي، أحمد زيزو لاعب الزمالك ضمن قائمة اللاعبين الذين يسعى لضمهم لتدعيم مركز الجناح الأيمن.

ويرتبط زيزو بتعاقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري ولم يتم تجديد تعاقده حتى الآن.

وكشف موقع 61medya التركي والمهتم بأخبار مدينة طرابزون، أن نادي طرابزون يضع زيزو ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم.

ويسعى طرابزون سبور لتدعيم مركز الجناح الأيمن خلال الفترة المقبلة.

ولم يكشف التقرير موقف طرابزون سبور من ضم زيزو سواء في يناير الجاري أم في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم.

وكان قد ارتبط اسم زيزو خلال الفترة الماضية بنادي الاتفاق السعودي قبل أن يكشف تقرير سعودي انسحاب النادي من الصفقة بسبب تأخر زيزو في الرد على العرض. (التفاصيل)

وأوضح التقرير أن الاتفاق قد يعاود فتح المفاوضات مع زيزو مجددا حال فشل في ضم الثنائي الأجنبي الذي يتفاوض معه في الوقت الحالي.

ويحتل طرابزون سبور المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 25 نقطة.

وكان طرابزون قد نجح في ضم المهاجم الأوكراني دانيلو سيكان.

وانضم زيزو للزمالك في 2019 قادما من موريرينسي البرتغالي.

وإجمالا ساهم زيزو في 152 هدفا مع الزمالك خلال 247 مباراة، إذ أحرز 86 هدفا وصنع 66 آخرين.

وضمن الزمالك تأهله إلى دور الـ8 من البطولة متصدرا لمجموعته التي تضم أيضا المصري وبلاك بولز.