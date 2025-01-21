ريس: يعجبني تاريخ مانشستر سيتي.. وحلمي أصبح حقيقة

عبر فيتور ريس لاعب مانشستر سيتي الجديد عن إعجابه بتاريخ ناديه.

فيتور ريس النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وأصبح ريس ثاني صفقات مانشستر سيتي الرسمية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد مع الأوزبكي عبد القادر خوشانوف.

وقال المدافع البرازيلي لموقع ناديه: "مانشستر سيتي نادي عملاق وأعجبني تاريخه".

وأضاف "كل ما نشاهده على التلفاز هو مانشستر سيتي، لذا فإن كل طفل يحب كرة القدم يشاهد مانشستر سيتي بالتأكيد".

وأكمل "عندما طلب مانشستر سيتي التعاقد معي كنت أعلم أنه لا يوجد مكان آخر أذهب إليه".

وتابع "أعتقد أنه سيكون التحدي الأكبر في حياتي، أي لاعب يريد اللعب في أعلى مستوى في كرة القدم عليه أن ياتي إلى هنا".

وواصل "كنت أحلم منذ أن كنت طفلا بفرصة مثل هذه للعب في فريق كبير مثل سيتي، الحلم أصبح حقيقة".

وشدد "هذا الإنجاز ليس إنجازي فقط، بل إنجاز عائلتي أيضا وكل من ساعدني في الوصول إلى هنا".

وأوضح "في الوقت الحالي أريد أن أتأقلم وأعمل بتواضع وأجد المساحة الخاصة بي، وأتوج بالبطولات خاصة دوري أبطال أوروبا".

وأنهى حديثه قائلا: "أفضل المدافعين في العالم هنا ولذلك علي التعلم منهم، خاصة روبن دياز الذي يتحدث بلغتي".

ووقع ريس على عقد مدته 4 مواسم ونصف.

ريس يبلغ من العمر 19 عاما ويشغل مركز قلب الدفاع.

ويلعب ريس مع الفريق الأول لبالميراس منذ يونيو 2024.

وشارك الشاب البرازيلي في 33 مباراة مع بالميراس ما بين الفريق الأول وفريق الشباب الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على حساب إبسويتش تاون في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي بستة أهداف دون رد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.