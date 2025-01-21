خوشانوف: انضمامي إلى سيتي ليس من أجلي فقط بل من أجل أوزبكستان أيضا

يرى عبد القادر خوشانوف مدافع مانشستر سيتي الجديد أن انتقاله إلى الفريق السماوي يعد نقلة نوعية لكرة القدم في بلاده أوزبكستان.

يوم الاثنين أعلن مانشستر سيتي تعاقده مع عبد القادر خوشانوف مدافع لانس، كأول لاعب أوزبكي ينتقل لأحد فرق الدوري الإنجليزي.

وقال خوشانوف في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا سعيد حقا بالانضمام إلى هذا الفريق، لقد أتيت إلى هنا للتطور والفوز بالألقاب".

وأضاف "مانشستر سيتي أحد أكبر أندية العالم، والمدرب بيب جوارديولا من بين الأفضل لهذا السبب أنا هنا".

وتابع "بدأت مسيرتي مع فريق يُدعى توشكوتش، ثم انتقلت إلى أكاديمية بونيودكور، من أكاديمية بونيودكور انتقلت إلى بيلاروسيا، حيث بدأت مسيرتي الكروية الاحترافية".

وأكمل "عندما كان عمري 18 عاما انتقلت إلى فرنسا والآن أجد نفسي هنا في مانشستر سيتي".

وواصل "اعتدت مشاهدة مباريات سيتي عندما كنت صغيرا أيضا، والفريق لديه أسلوب فريد".

واستمر في حديثه "هذا الانتقال ليس من أجلي فقط بل من أجل أوزبكستان أيضا".

وزاد "نعم أنا أول أوزبكي في الدوري الإنجليزي الممتاز ولكنني متأكد من أن هذه ليست سوى البداية، سيأتي المزيد من اللاعبين للعب هنا".

وأتم "هناك اهتمام متزايد بكرة القدم في أوزبكستان، لهذا السبب يريد الجميع هناك التأهل لكأس العالم، نحن على بعد محطة واحدة فقط من التأهل".

ووقع خوشانوف على عقد مع مانشستر سيتي لمدة 4 مواسم ونصف.

وكلفت الصفقة مانشستر سيتي 40 مليون يورو.

وأصبح خوشانوف أول لاعب من أوزبكستان يلعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبانضمام لاعب أوزبكستاني للدوري الإنجليزي تكون أوزبكستان هي الجنسية رقم 118 في تاريخ الدوري.

وأصبح خوشانوف أول صفقات مانشستر سيتي الرسمية التي يتم الإعلان عنها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

اللاعب الدولي الأوزبكي لفت الأنظار مع فريق لانس الفرنسي رغم أن عمره 20 عاما فقط.

وانضم المدافع الأوزبكي إلى لانس في صيف 2023 مقابل 100 ألف يورو قادما من نادي إنرجيتيك بي جي يو في الدوري البيلاروسي.

ويتألق كوشانوف مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

فمنتخب أوزباكستان يحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الإيراني المتصدر.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على حساب إبسويتش تاون في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.