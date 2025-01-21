بعد مفاوضات يوفنتوس.. ماريسكا يكشف سبب استبعاد فييجا ضد ولفرهامبتون

كشف إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي سبب استبعاد ريناتو فييجا لاعب الفريق ضد ولفرهابمتون.

وخسر ولفرهامبتون من منافسه تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين عقب المباراة: "استبعاد فييجا لقرب رحيله؟ لا، إنه قرار فني، أفضل وجود بديلين في مركز الجناح مثل تيريك جورج وجادون سانشو، ليس شيء آخر".

وحسب التقارير الإخبارية فإن يوفنتوس في مفاوضات مع المدافع البرتغالي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى يوفنتوس للتعاقد مع فييجا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء لتدعيم الدفاع.

ورد ماريسكا من قبل على رغبة فييجا في اللعب قائلا: "ريناتو فييجا يرغب في اللعب بشكل دائم؟ وأنا أريد أن يكون شعري طويلا، لدينا 25 لاعبا كل واحد فيهم يريد المشاركة بشكل دائم ولكن هذا غير ممكن".

وتعاقد تشيلسي مع اللاعب البرتغالي في الصيف الماضي مقابل 14 مليون يورو قادما من بازل.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.