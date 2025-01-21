الثانية.. مانشستر سيتي يتعاقد مع فيتور ريس

أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده مع فيتور ريس قادما من بالميراس البرازيلي.

وأصبح ريس ثاني صفقات مانشستر سيتي الرسمية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد مع الأوزبكي عبد القادر خوشانوف.

ووق ريس على عقد لمدة 4 مواسم ونصف مع مانشستر سيتي.

ريس يبلغ من العمر 19 عاما ويشغل مركز قلب الدفاع.

ويلعب ريس مع الفريق الأول لبالميراس منذ يونيو 2024.

وشارك الشاب البرازيلي في 33 مباراة مع بالميراس ما بين الفريق الأول وفريق الشباب الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على حساب إبسويتش تاون في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.