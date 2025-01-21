الثانية.. مانشستر سيتي يتعاقد مع فيتور ريس
الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 13:10
كتب : FilGoal
أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده مع فيتور ريس قادما من بالميراس البرازيلي.
فيتور ريس
النادي : مانشستر سيتي
وأصبح ريس ثاني صفقات مانشستر سيتي الرسمية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد مع الأوزبكي عبد القادر خوشانوف.
ووق ريس على عقد لمدة 4 مواسم ونصف مع مانشستر سيتي.
Bem-vindo, Vitor Reis! pic.twitter.com/y5rDWFl8Cu— Manchester City (@ManCity) January 21, 2025
ريس يبلغ من العمر 19 عاما ويشغل مركز قلب الدفاع.
ويلعب ريس مع الفريق الأول لبالميراس منذ يونيو 2024.
وشارك الشاب البرازيلي في 33 مباراة مع بالميراس ما بين الفريق الأول وفريق الشباب الموسم الماضي بمختلف المسابقات.
وحقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على حساب إبسويتش تاون في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.
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