ماريسكا: سانشيز أخطأ 4 مرات؟ وكم مرة أنقذنا؟

أبدى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي سعادته بفوز الفريق على وولفرهامبتون 3-1 ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماريسكا في تصريحاته لقناة بي بي سي عقب المباراة: "بالنسبة لي الأداء كان جيدا في أول 40 دقيقة، وعانينا في آخر 5 حيث سجلوا هدفا وخسرنا بعض الثقة، وهو ما حدث عدة مرات في هذا لموسم".

وأضاف "يجب أن ندير هذه الأوضاع بشكل أفضل. في الشوط الثاني بدأنا جيدا وسجلنا الأهداف وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز بهذه المباراة".

وعن خطأ روبرت سانشيز حارس مرماه في هدف وولفز قال: "اهتمام الإعلام بالأخطاء جزء من عملنا. روبرت أنقذنا كثيرا وهذه الأمور تحدث".

وواصل "تقولون إنه رابع خطأ يقود لهدف منه؟ حسنا وكم مرة أنقذنا في المقابل؟ أكثر من 4. وبالتالي لا مشكلة. الأخطاء تحدث للجميع".

وعن إصابة إنزو فيرنانديز قال: "لا نعرف بعد. خلال الساعات المقبلة ستكون لدينا أخبار أكثر".

وعن مواجهة مانشستر سيتي في الأسبوع المقبل قال: "نحن سعداء الآن بالفوز في هذه المباراة، وغدا سنبدأ التفكير في مباراة سيتي التي ستكون صعبة".

الفوز جعل تشيلسي يتقدم إلى المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

وهو الفوز الأول لتشيلسي في الدوري الإنجليزي بعد 5 مباريات متتالية بلا فوز.