بعد غياب 5 مباريات.. تشيلسي يعود للانتصارات ويفوز على ولفرهامبتون

عاد تشيلسي لطريق الانتصارات بالفوز على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية تشيلسي في المباراة كل من توسين أداربايويو ومارك كوكوريا ونوني مادويكي، بينما أحرز مات دوهيرتي هدف ولفرهامبتون.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة 40 في المركز الرابع بجدول الترتيب بفارق 10 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 16 في المركز 17.

وعاد تشيلسي لتحقيق الفوز بعد غياب 5 مباريات على التوالي تعادل الفريق خلالها في ثلاثة وخسر مباراتين.

التشكيل

بدأ تشيلسي بالمدافع تريفو تشالوبا والعائد مؤخرا من الإعارة.

كول بالمر يبدأ المباراة أساسيا في تشكيل تشيلسي ضد ولفرهامبتون#في_إنجلترا pic.twitter.com/OJVn1IVa9u — FilGoal (@FilGoal) January 20, 2025

تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق أداربايويو بمتابعة لتسديدة دوسبري هال من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل دوهيرتي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة مستغلا خطأ من روبيرتو سانشيز بالإمساك بعرضية.

وفي الدقيقة 60 عاد تشيلسي للتقدم عن طريق كوكوريا مستغلا عرضية من دوسبري هال ليستلم الكرة أمام المرمى ويضعها في الشباك.

وبعد 5 دقائق أضاف مادويكي الهدف الثالث برأسية متابعا لرأسية أخرى من تريفو تشالوبا.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد مانشستر سيتي يوم السبت 25 يناير المقبل.