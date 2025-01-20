انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (3)-(1) ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد ولفرهامبتون في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق65. جووووول الثالث عن طريق مادويكي.

ق60 جووول لتشيلسي عن طريق كوكوريا.

نهاية الشوط الأول

ق50. جوووول التعادل لولفرهامبتون عن طريق مات دوهيرتي بعد خطأ من حارس المرمى.

ق25. جووووول أول لتشيلسي بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق24. هدف غير محتسب لتشيلسي عن طريق أدارابيويو

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل