تيليجراف تكشف موعد الكشف الطبي لـ عمر مرموش مع مانشستر سيتي

كشف مايك مكجراث الصحفي بصحيفة تيليجراف عن موعد خضوع عمر مرموش للكشف الطبي في مانشستر سيتي.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت مانشستر سيتي

وفقا لمكجراث فإن مرموش سيخضع للفحص الطبي غدا الثلاثاء مع مانشستر سيتي قبل الإعلان عن ضمه كلاعب جديد للفريق.

وستكلف الصفقة مانشستر سيتي 75 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كإضافات.

وبات مرموش قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي قادما من آينتراخت فرانكفورت

وذكر بليتينبرج إن مرموش سيتقاضى راتبا يتراوح بين 16 و17 مليون يورو في مانشستر سيتي، بصافي 10 ملايين سنويا بعد خصم الضرائب.

على الجانب الآخر كان راتبه في فرانكفورت قبل خصم الضرائب يبلغ مليوني يورو فقط.

وأعلن أينتراخت فرانكفورت غياب مرموش عن المباراة التي فاز خلالها بهدفين دون رد على بوروسيا دورتموند ، نظرا لكون النادي حاليا في محادثات مع نادٍ آخر بخصوص انتقاله.

وتواصل FilGoal.com مع باتروش نيدزفيدزكي المسؤول الإعلامي لنادي آينتراخت فرانكفورت الذي كشف آخر تطورات صفقة انتقال مرموش لحامل لقفب الدوري الإنجليزي.

وقال نيدزفيدزكي عبر FilGoal.com : "أستطيع أن أؤكد أننا في مفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي ونتوقع أن يترك عمر مرموش نادينا قريبا".

وأضاف المسؤول الإعلامي لنادي فرانكفورت "لقد قدم عمر الكثير لنادي آينتراخت فرانكفورت ونتمنى له التوفيق".

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وسجل مرموش 20 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة رسمية مع فرانكفورت في كافة البطولات.

ويحل مرموش في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ16 هدفا.