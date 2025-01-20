تشكيل تشيلسي - رغم الشكوك.. بالمر يقود هجوم البلوز أمام وولفرهامبتون

أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة وولفرهامبتون في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشارك كول بالمر في التشكيل الأساسي، بعد تصريحات إنزو ماريسكا المدير الفني للبلوز عن وجود شكوك حول مشاركته.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس - توسين أدارابيويو - تريفو تشالوبا - مارك كوكوريا

خط الوسط: موسيس كايسيدو - كيران دوسبري هال

أمامهما: نوني مادويكي - كول بالمر - بيدرو نيتو

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون

وفشل تشيلسي في تحقيق أي فوز في آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، بواقع 3 تعادلات وهزيمتين.

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 37 نقطة، ويمكنه التقدم إلى المركز الرابع إن فاز الليلة.

بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.