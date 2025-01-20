خبر في الجول – غزل المحلة يتفق مع بيراميدز لضم ثنائي الفريق

الإثنين، 20 يناير 2025 - 20:20

كتب : عمرو نبيل

أحمد فوزي - بيراميدز

توصل نادي غزل المحلة إلى اتفاق مع نظيره بيراميدز لضم ثنائي الفريق أحمد فوزي وعماد ميهوب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المحلة اتفق مع بيراميدز لضم الثنائي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولم يتم إدراج بند أحقية الشراء لزعيم الفلاحين.

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وشارك أحمد الفوزي في 23 مباراة مع بيراميدز بواقع 1260 دقيقة وسجل هدفا وصنع آخر.

وسبق لفوزي اللعب تحت قيادة شوقي غريب في المقاولون، ويقترب الأمر من الحدوث الآن مع المحلة.

بينما لم يلعب ميهوب البالغ من العمر 24 عاما مطلقا مع بيراميدز خلال الموسم الحالي.

ونفس الأمر لعب ميهوب تحت قيادة شوقي غريب في المقاولون.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

وسيلاقي المحلة منافسه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة الثلاثاء المقبل.

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