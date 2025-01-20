الصفقة الأولى.. مانشستر سيتي يتعاقد مع عبد القادر خوشانوف

أعلن مانشستر سيتي تعاقده مع عبد القادر خوشانوف مدافع لانس.

ووقع خوشانوف على عقد مع مانشستر سيتي لمدة 4 مواسم ونصف.

وكلفت الصفقة مانشستر سيتي 40 مليون يورو.

وأصبح خوشانوف أول لاعب من أوزبكستان يلعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبانضمام لاعب أوزبكستاني للدوري الإنجليزي تكون أوزبكستان هي الجنسية رقم 118 في تاريخ الدوري.

وأصبح خوشانوف أول صفقات مانشستر سيتي الرسمية التي يتم الإعلان عنها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

اللاعب الدولي الأوزبكي لفت الأنظار مع فريق لانس الفرنسي رغم أن عمره 20 عاما فقط.

وانضم المدافع الأوزبكي إلى لانس في صيف 2023 مقابل 100 ألف يورو قادما من نادي إنرجيتيك بي جي يو في الدوري البيلاروسي.

ويتألق كوشانوف مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

فمنتخب أوزباكستان يحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الإيراني المتصدر.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على حساب إبسويتش تاون في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.