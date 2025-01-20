الصفقة الأولى.. مانشستر سيتي يتعاقد مع عبد القادر خوشانوف

الإثنين، 20 يناير 2025 - 20:17

كتب : FilGoal

توقيع عبد القادر خوشانوف لمانشستر سيتي

أعلن مانشستر سيتي تعاقده مع عبد القادر خوشانوف مدافع لانس.

ووقع خوشانوف على عقد مع مانشستر سيتي لمدة 4 مواسم ونصف.

وكلفت الصفقة مانشستر سيتي 40 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
فابريزيو رومانو: خوشانوف يجتار الكشف الطبي ويوقع عقود انضمامه إلى مانشستر سيتي نفض غبار النتائج السلبية؟ مانشستر سيتي يكتسح إبسويتش بسداسية أموريم: نحن أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد التشكيل - هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي.. وسام مرسي أساسي مع إبسويتش

وأصبح خوشانوف أول لاعب من أوزبكستان يلعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبانضمام لاعب أوزبكستاني للدوري الإنجليزي تكون أوزبكستان هي الجنسية رقم 118 في تاريخ الدوري.

وأصبح خوشانوف أول صفقات مانشستر سيتي الرسمية التي يتم الإعلان عنها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

اللاعب الدولي الأوزبكي لفت الأنظار مع فريق لانس الفرنسي رغم أن عمره 20 عاما فقط.

وانضم المدافع الأوزبكي إلى لانس في صيف 2023 مقابل 100 ألف يورو قادما من نادي إنرجيتيك بي جي يو في الدوري البيلاروسي.

ويتألق كوشانوف مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

فمنتخب أوزباكستان يحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الإيراني المتصدر.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على حساب إبسويتش تاون في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.

عبد القادر خوشانوف مانشستر سيتي
نرشح لكم
الاتفاق مع الشقيق.. تقرير: تشيلسي يقترب من ضم مامادو سار جوارديولا يسهب في الإشادة بـ دوكو تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 22 جولة دي بروين: لسنا بحاجة إلى النظر إلى وضع ليفربول في الجدول حاليا فودين: سيتي قدم أفضل مبارياته هذا الموسم أمام إبسويتش برونو: يونايتد في موقف صعب.. وأسلوب أموريم يؤثر على مردودنا فابريزيو رومانو: خوشانوف يجتار الكشف الطبي ويوقع عقود انضمامه إلى مانشستر سيتي جوارديولا: عدنا أكثر لمستوانا المعهود.. وسعيد بالمركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
خبر في الجول – غزل المحلة يتفق مع بيراميدز لضم ثنائي الفريق 21 دقيقة | ميركاتو
الصفقة الأولى.. مانشستر سيتي يتعاقد مع عبد القادر خوشانوف 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف مستجدات مستقبل زيزو مع الزمالك 51 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الكشف عن الموعد المبدئي لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر سلوت: تصدرنا دوري الأبطال لا يعني أننا الأفضل.. وكييزا لا يشارك كأساسي بسبب صلاح ساعة | دوري أبطال أوروبا
الاتفاق مع الشقيق.. تقرير: تشيلسي يقترب من ضم مامادو سار ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - المقاولون يضم عمرو بركات 2 ساعة | الكرة المصرية
سيميوني يرد على تصريحات أنشيلوتي وسيبايوس ضده 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي