خبر في الجول – الكشف عن الموعد المبدئي لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الإثنين، 20 يناير 2025 - 19:31

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الموعد المبدئي لإجراء قرعة دور المغلوب من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كاف حدد الأسبوع الأول من فبراير موعد مبدئي لإجراء القرعة.

وسيتم تحديد الموعد النهائي للقرعة خلال الأسبوع الجاري.

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وتأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا كل من:

المجموعة الأولى: الهلال السوداني – مولودية الجزائر

المجموعة الثانية: الجيش الملكي

المجموعة الثالثة: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي – الأهلي

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي – بيراميدز

بينما تأهل من الكوفندرالية كل من:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني – شباب قسنطينة الجزائري

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - ستيلنبوش الجنوب إفريقي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري – أسيك ميموزا الإيفواي

المجموعة الرابعة: الزمالك – المصري

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