جوارديولا يسهب في الإشادة بـ دوكو

أسهب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بلاعبه جيرمي دوكو بعد الأداء الذي قدمه أمام إبسويتش تاون.

وسجل دوكو هدفا وصنع مثله في سداسية نظيفة سجلها سيتي في شباك مضيفه بالجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "دوكو كان رائعا أمام إبسويتش وأنا سعيد حقا من أجله".

وأضاف "لعبنا بجيريمي لأنه كان يتدرب جيدا، ولعب جيدا أيضا ضد سالفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي".

وأكمل "هناك شكوك في دوكو حول استمرار التألق في المباريات كل 3 أيام، وهذا بسبب الإصابات ببساطة".

وأتم "من المميز دائما أن يكون لديك لاعب يمكنه مراوغة الدفاع بسهولة مثل دوكو في ظل الطريقة التي نلعب بها في الثلث الأخير".

واكتسح مانشستر سيتي مستضيفه إبسويتش تاون بسداسية دون مقابل في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف سيتي: فيل فودين (2) وإرلينج هالاند وجيرمي دوكو وجيمس ماكاتي وماتيو كوفاسيتش.

وواصل سيتي استفاقته الأخيرة، ففي آخر 5 مباريات فاز الفريق في 4 مباريات وتعادل في 1، بعدما فاز في مباراة واحدة فقط في الـ 13 مباراة السابقة.

وزادت قوة الفريق الهجومية مؤخرا بتسجيل 20 هدفا في آخر 4 مباريات.

ولأول مرة يحقق سيتي الفوز بفارق 6 أهداف في الدوري الإنجليزي منذ أغسطس 2022.