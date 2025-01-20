دي بروين: لسنا بحاجة إلى النظر إلى وضع ليفربول في الجدول حاليا

الإثنين، 20 يناير 2025 - 12:54

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين مع أندرو روبيرتسون - ليفربول أمام مانشستر سيتي

يؤمن كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي بأن فريقه عليه عدم النظر إلى وضع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي حاليا.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن سيتي صاحب المركز الرابع، وله مباراة مؤجلة.

وقال دي بروين في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى النظر إلى وضع ليفربول في الوقت الحالي".

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وأضاف "ليس لدينا الوقت حقا للتفكير في ذلك. الهدف هو الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. نحن نعلم أننا فقدنا الكثير من النقاط".

وفقد سيتي الكثير من النقاط خلال شهر نوفمبر وديسمبر، قبل أن يستفيق الفريق مؤخرا.

وتابع الدولي البلجيكي "نحن بحاجة فقط إلى محاولة القيام بعمل أفضل وتحقيق المزيد من الانتصارات".

واكتسح مانشستر سيتي مستضيفه إبسويتش تاون بسداسية دون مقابل في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف سيتي: فيل فودين (2) وإرلينج هالاند وجيرمي دوكو وجيمس ماكاتي وماتيو كوفاسيتش.

وواصل سيتي استفاقته الأخيرة، ففي آخر 5 مباريات فاز الفريق في 4 مباريات وتعادل في 1، بعدما فاز في مباراة واحدة فقط في الـ 13 مباراة السابقة.

وزادت قوة الفريق الهجومية مؤخرا بتسجيل 20 هدفا في آخر 4 مباريات.

ولأول مرة يحقق سيتي الفوز بفارق 6 أهداف في الدوري الإنجليزي منذ أغسطس 2022.

وارتقى الفريق السماوي للمركز الرابع في جدول الدوري، خلف ليفربول أرسنال ونوتنجهام فورست.

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