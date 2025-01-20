فودين: سيتي قدم أفضل مبارياته هذا الموسم أمام إبسويتش

الإثنين، 20 يناير 2025 - 12:22

كتب : FilGoal

فيل فودين - كوفاسيتش

يرى فيل فودين نجم مانشستر سيتي أن الأداء الذي قدمه فريقه أمام إبسويتش تاون هو الأفضل للسماوي هذا الموسم.

وسجل فودين هدفين ضمن سداسية نظيفة فاز بها سيتي على مضيفه ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وقال فودين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن هذا أفضل أداء لنا هذا الموسم من حيث اللعب الشامل والاحتفاظ بالكرة في الأوقات المهمة، لقد دافعنا جيدا أيضا".

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وأضاف "لقد تعرضنا للعديد من الإصابات لكن اللاعبون الآن في حالة أفضل، والفريق أفضل على أرض الملعب ورأينا ذلك عندما نسجل لا نستعجل ونذهب إلى الهدف التالي ونحتفظ بالكرة".

وأكمل "لا تعرف أبدا ما يمكن أن يحدث في الدوري الإنجليزي، الهدف هو البقاء في المراكز الأربعة الأولى في الوقت الحالي".

وتابع "سعيد بعودتي لتسجيل الأهداف وأريد الاستمرار الآن وإضافة المزيد، يبدو أن كل شيء تغير بالنسبة لي أمام المرمى، أعتقد أنني كنت سيئ الحظ بعض الشيء قبل هذه الأهداف، حيث كنت أسجل من خلال بعض الفرص".

واكتسح مانشستر سيتي مستضيفه إبسويتش تاون بسداسية دون مقابل في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف سيتي: فيل فودين (2) وإرلينج هالاند وجيرمي دوكو وجيمس ماكاتي وماتيو كوفاسيتش.

وواصل سيتي استفاقته الأخيرة، ففي آخر 5 مباريات فاز الفريق في 4 مباريات وتعادل في 1، بعدما فاز في مباراة واحدة فقط في الـ 13 مباراة السابقة.

وزادت قوة الفريق الهجومية مؤخرا بتسجيل 20 هدفا في آخر 4 مباريات.

ولأول مرة يحقق سيتي الفوز بفارق 6 أهداف في الدوري الإنجليزي منذ أغسطس 2022.

وشارك سام مرسي أساسيا في اللقاء مع إبسويتش بعدما لعب كبديل في اللقاء السابق.

مانشستر سيتي فيل فودين
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