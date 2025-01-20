فابريزيو رومانو: خوشانوف يجتار الكشف الطبي ويوقع عقود انضمامه إلى مانشستر سيتي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات عن إتمام مانشستر سيتي أول صفقاته الشتوية.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "المدافع الأوزبكي عبد القادر خوشانوف يجتاز الكشف الطبي ويوقع عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي".

اللاعب الدولي الأوزبكي لفت الأنظار مع فريق لانس الفرنسي رغم أن عمره 20 عاما فقط.

ولم يتواجد خوشانوف مع فريقه ضد لوهافر في الدوري الفرنسي، بعد سفره إلى إنجلترا لإتمام انتقاله لحامل لقب الدوري الإنجليزي.

وانضم المدافع الأوزبكي إلى لانس في صيف 2023 مقابل 100 ألف يورو قادما من نادي إنرجيتيك بي جي يو في الدوري البيلاروسي.

ويتألق كوشانوف مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

فمنتخب أوزباكستان يحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الإيراني المتصدر.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على حساب إبسويتش تاون في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.