علي ماهر: الكل يحمل هم مواجهة المصري.. وهذا سبب ضياع ركلات الجزاء

الأحد، 19 يناير 2025 - 23:47

كتب : FilGoal

علي ماهر

أبدى علي ماهر المدير الفني لفريق المصري سعادته بالتأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي في ختام دور المجموعات.

وقال ماهر في تصريحاته لقناة إي تي سي: "بناء الفريق وتكوين شخصية اللاعبين ليس سهلا. نسير بخطى كبيرة في الدوري وواجهت الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا والفارق عن المتصدر 3 نقاط فقط".

وأضاف "أشكر اللاعبين والإدارة وكامل أبو علي رئيس النادي الذي التزم بكل ما وعد به. الكل يحمل هم مواجهة المصري الآن".

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - منافسو الزمالك والمصري المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي إلى ربع نهائي الكونفدرالية.. هاتريك فخر الدين بن يوسف يدمر بلاك بولز ويؤهل المصري هاتريك تاريخي لـ فخر الدين بن يوسف ضد بلاك بولز يقحتم به ترتيب هدافي المصري قاريا بالأرقام – المصري لا يحب ركلات الجزاء

وأوضح "لدينا فريق كبير الآن ويجب أن نسير خطوة تلو الأخرى. نريد الفوز ببطولة ولكن الهدف الرئيسي هو الوصول لأبعد نقطة ممكنة".

وواصل "تأهلنا اليوم كان بين يدينا بالفوز على بلاك بولز وبالتالي لم أكن راغبا في انتظار نتيجة المباراة الأخرى بين الزمالك وإنييمبا".

وأكمل "أنهينا المباراة مبكرا بشكل جيد، ولدينا الكثير من التفاصيل التي نعمل عليها مثل إراحة اللاعبين لمباريات الدوري بعد حسم ذلك".

وعن تكرار ضياع ركلات الجزاء قال: "نتدرب عليها دائما ولكن ضغوط المباريات تختلف. هناك ضغط كبير على اللاعبين وسط هذه الأجواء الجماهيرية ولذلك الشخصية مطلوبة".

واختتم "لدينا نسخ مختلفة من اللاعبين عن أنديتهم السابقة، مثل باهر المحمدي ومحمد مخلوف وفخر الدين بن يوسف ومحمود جاد. تطوير اللاعبين أمر مهم للغاية".

وعن إمكانية المواقفة على رحيل عبد الرحيم دغموم في يناير قال: "لا بالطبع. ستكون هناك جلسة قريبة مع دغموم لأننا بحاجة للاعبين ولدينا العديد من الإصابات".

والتحق النادي المصري بركب المتأهلين إلى ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية باحتلاله المركز الثاني بترتيب المجموعة الرابعة من البطولة بعد الفوز على بلاك بولز.

وفاز المصري على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من البطولة.

سجل فخر الدين بن يوسف أهداف المصري الثلاثة، ليكتب أول هاتريك له بقميص الفريق، والثاني له في مسيرته عموما، والثاني للاعب من المصري قاريا تاريخيا بعد هاتريك محمود وادي ضد ماليندي في 2019.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 9 نقاط محتلا وصافة المجموعة خلف الزمالك الذي تأهل متصدرا برصيد 14 نقطة.

علي ماهر المصري الكونفدرالية
نرشح لكم
الكونفدرالية - منافسو الزمالك والمصري المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي خبر في الجول - مروان عطية يجدد تعاقده مع الأهلي طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد السيد مصدر من فاركو يكشف لـ في الجول المقابل المادي للموافقة على بيع جهاد مؤتمر جروس: هزيمة إنييمبا حافظت على هيبة الزمالك.. وتألق شلبي يجعل ميشالاك بديلا أمير عزمي: من الطبيعي فوز الزمالك على إنييمبا.. ومشاركة البدلاء أمر جيد الجزيري: أسعى للتركيز أكثر الفترة المقبلة.. وهدفنا حصد كل البطولات دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي
أخر الأخبار
"أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 5 دقيقة | الدوري المصري
لاوتارو التاريخي.. إنتر يواصل الضغط على نابولي بالفوز على إمبولي 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025 26 دقيقة | كرة يد
بخسارة عبد القادر وحمدي فتحي.. السوبر الإماراتي القطري يبتسم لرباعي الإمارات 42 دقيقة | الوطن العربي
علي ماهر: الكل يحمل هم مواجهة المصري.. وهذا سبب ضياع ركلات الجزاء 46 دقيقة | الكرة المصرية
"ندرك موهبته الاستثنائية".. كومو يعلن ضم ألي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - منتخب مصر يتفوق على كرواتيا ويتصدر بالعلامة الكاملة قبل الدور الرئيسي ساعة | كرة يد
الكشف عن مدة غياب أولمو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 3 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 4 سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي