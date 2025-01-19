علي ماهر: الكل يحمل هم مواجهة المصري.. وهذا سبب ضياع ركلات الجزاء

أبدى علي ماهر المدير الفني لفريق المصري سعادته بالتأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي في ختام دور المجموعات.

وقال ماهر في تصريحاته لقناة إي تي سي: "بناء الفريق وتكوين شخصية اللاعبين ليس سهلا. نسير بخطى كبيرة في الدوري وواجهت الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا والفارق عن المتصدر 3 نقاط فقط".

وأضاف "أشكر اللاعبين والإدارة وكامل أبو علي رئيس النادي الذي التزم بكل ما وعد به. الكل يحمل هم مواجهة المصري الآن".

وأوضح "لدينا فريق كبير الآن ويجب أن نسير خطوة تلو الأخرى. نريد الفوز ببطولة ولكن الهدف الرئيسي هو الوصول لأبعد نقطة ممكنة".

وواصل "تأهلنا اليوم كان بين يدينا بالفوز على بلاك بولز وبالتالي لم أكن راغبا في انتظار نتيجة المباراة الأخرى بين الزمالك وإنييمبا".

وأكمل "أنهينا المباراة مبكرا بشكل جيد، ولدينا الكثير من التفاصيل التي نعمل عليها مثل إراحة اللاعبين لمباريات الدوري بعد حسم ذلك".

وعن تكرار ضياع ركلات الجزاء قال: "نتدرب عليها دائما ولكن ضغوط المباريات تختلف. هناك ضغط كبير على اللاعبين وسط هذه الأجواء الجماهيرية ولذلك الشخصية مطلوبة".

واختتم "لدينا نسخ مختلفة من اللاعبين عن أنديتهم السابقة، مثل باهر المحمدي ومحمد مخلوف وفخر الدين بن يوسف ومحمود جاد. تطوير اللاعبين أمر مهم للغاية".

وعن إمكانية المواقفة على رحيل عبد الرحيم دغموم في يناير قال: "لا بالطبع. ستكون هناك جلسة قريبة مع دغموم لأننا بحاجة للاعبين ولدينا العديد من الإصابات".

والتحق النادي المصري بركب المتأهلين إلى ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية باحتلاله المركز الثاني بترتيب المجموعة الرابعة من البطولة بعد الفوز على بلاك بولز.

وفاز المصري على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من البطولة.

سجل فخر الدين بن يوسف أهداف المصري الثلاثة، ليكتب أول هاتريك له بقميص الفريق، والثاني له في مسيرته عموما، والثاني للاعب من المصري قاريا تاريخيا بعد هاتريك محمود وادي ضد ماليندي في 2019.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 9 نقاط محتلا وصافة المجموعة خلف الزمالك الذي تأهل متصدرا برصيد 14 نقطة.