الكونفدرالية - منافسو الزمالك والمصري المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي

حُسمت مقاعد ربع نهائي الكونفدرالية 2024-25 بوجود الزمالك والمصري، فكيف ستجري قرعة دور الـ 8؟

وخطف أسيك ميموزا الإيفواري آخر بطاقات الترشح لربع النهائي من المسابقة.

وتأهل الزمالك والمصري سويا في المجموعة الرابعة، بتصدر الزمالك الترتيب بـ 14 نقطة ويليه المصري برصيد 9 نقاط.

في البداية إليكم الفرق المتأهلة حتى الآن

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني – شباب قسنطينة الجزائري

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - ستيلنبوش الجنوب إفريقي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري – أسيك ميموزا الإيفواي

المجموعة الرابعة: الزمالك – المصري

القرعة

لم يحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد قرعة ربع النهائي والتي سنعرف من خلالها الطريق حتى المباراة النهائية.

كالعادة السنوات الماضية يلتقي أوائل المجموعات مع أصحاب المركز الثاني.

وبالتالي لن يلتقي الزمالك والمصري سويا في ربع النهائي كونهما كانا معا في نفس المجموعة.

وبذلك سيخوض الزمالك مباراة الإياب في مصر كونه متصدرا للترتيب، فيما سيخوض المصري مباراة الذهاب في مصر كونه احتل المركز الثاني.

الزمالك سيواجه شباب قسنطينة الجزائري أو ستيلنبوش الجنوب إفريقي أو أسيك ميموزا الإيفواي.

المصري سيواجه سيمبا التنزاني أو نهضة بركان المغربي أو اتحاد العاصمة الجزائري.

مواعيد ربع النهائي

الذهاب: 30 مارس 2025 – الإياب: 6 أبريل 2025

مواعيد نصف النهائي

الذهاب 20 أبريل 2025 – الإياب: 27 أبريل 2025

مواعيد النهائي

الذهاب: 17 مايو 2025 – الإياب: 25 مايو 2025