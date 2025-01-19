طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد السيد

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن طبيعة إصابة محمد السيد لاعب الفريق في مباراة إنييمبا.

وحقق الزمالك الانتصار على منافسه إنييمبا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وقال أسامة للمركز الإعلامي لناديه: "محمد السيد شعر بإجهاد في عضلة السمانة، الإصابة طفيفة والجهاز الطبي فضل عدم استكمال اللاعب للمباراة لمنحه راحة".

وتم استبدال محمد السيد في الدقيقة 78 ودخل أحمد فتوح بدلا منه بسبب الإصابة.

ووصل الزمالك للنقطة 14 في الصدارة، ويأتي المصري في الوصافة بـ9 نقاط، وإنييمبا في المركز الثالث بـ5 نقاط، ويتذيل بلاك بولز الترتيب بـ4 نقاط.

وسجل سيف الدين الجزيري (2) ومصطفى شلبي للزمالك، بينما أحرز إفياني إهيميكويلي للفريق النيجيري.

وتألق مصطفى شلبي تحت قيادة كريستيان جروس مدرب الفريق، إذ لعب 10 مباريات سجل 3 أهداف وصنع مرة.

بينما شارك شلبي مع جوزيه جوميز في 33 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

مساهمات شلبي مع الزمالك 27 مساهمة بواقع تسجيل 13 هدفا وصناعة 14 آخرين.

ووصل زيزو للمساهمة السادسة له في الكونفدرالية في الموسم الجاري بواقع تسجيله 3 وصناعة 3 آخرين في 8 مباريات.

وإجمالا ساهم زيزو في 152 هدفا مع الزمالك خلال 247 مباراة، إذ أحرز 86 هدفا وصنع 66 آخرين.

بينما رفع الجزيري رصيده التهديفي لـ 7 أهداف قارية مع الزمالك بواقع 5 في الكونفدرالية و2 في دوري أبطال إفريقيا.

وسبق أن سجل 3 أهداف مع المقاولون العرب في الكونفدرالية من قبل.

ورفع الدولي التونسي رصيده التهديفي لـ 39 هدفا بقميص الزمالك كثالث أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي.

ويتصدر اليمني علي محسن ترتيب هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفا، ويليه المغربي أشرف بنشرقي برصيد 43 هدفا.

وللمباراة الرابعة تواليا يفوز الزمالك في جميع البطولات بداية من الانتصار على أبو قير للأسمدة مرورا ببلاك بولز وحرس الحدود والآن إنييمبا.