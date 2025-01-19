كرة نسائية - مسار يعلن جهازه الفني الجديد بالكامل

الأحد، 19 يناير 2025 - 21:43

كتب : FilGoal

عبد الرحمن عايد - مسار

أعلن نادي مسار تعيين عبد الرحمن عايد مديرا فنيا للفريق السيدات عقب رحيل أحمد رمضان.

ورحل أحمد رمضان من تدريب الفريق تمهيدا لقيادة المدير الفني قيادة منتخب مصر للسيدات حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

وكشف النادي عن الجهاز الفني للفريق بالكامل

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عبد الرحمن عايد مديرا فنيا

مصطفى الباز مدرب مساعد

علاء أحمد مدرب مساعد ثان

مجالي شديد مدرب لياقة بدنية

السيد سرور مدرب حراس المرمى

رجب عادل محلل أداء

يسري طه إداري الفريق

أميرة علام علاج طبيعي

وتوج رمضان مع مسار بلقبي الدوري وكأس مصر الموسم الماضي.

كما حصل رمضان مع فريق مسار على برونزية دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخ الكرة النسائية المصرية.

وتولى عمر عبد ربه مهمة المدرب المؤقت للفريق أمام الزمالك والتي انتهت بالفوز 4-1 في الدوري.

ويتصدر مسار ترتيب الدوري المصري سيدات برصيد 39 نقطة متخطيا الأهلي.

عبد الرحمن عايد مسار فريق مسار للكرة النسائية
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