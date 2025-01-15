تمهيدا لتوليه قيادة منتخب السيدات.. مسار يعلن رحيل أحمد رمضان وموعد المدير الفني الجديد

أعلن نادي مسار توجيه الشكر لأحمد رمضان المدير الفني لفريق سيدات كرة القدم.

وعلم FilGoal.com أن تلك الخطوة تمهيدا لقيادة المدير الفني قيادة منتخب مصر للسيدات.

وتقدم مجلس إدارة نادي مسار بالشكر لأحمد رمضان على جهوده مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وتوج رمضان مع مسار بلقبي الدوري وكأس مصر الموسم الماضي.

كما حصل رمضان مع فريق مسار على برونزية دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخ الكرة النسائية المصرية.

وقرر نادي مسار تعيين عمر عبد ربه مهمة المدرب المؤقت للفريق أمام الزمالك يوم الجمعة.

كما يعاونه مصطفى الباز ويتواجد مع الجهاز المدير الفني للنادي، لارس فند.

بينما من المقرر الكشف عن هوية المدير الفني الجديد يوم السبت المقبل.