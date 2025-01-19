انتهت بطولة العالم لكرة اليد - مصر (28)-(24) كرواتيا.. انتصااااار وصداااارة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد كرواتيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة العالم 2025.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

وحسم منتخبا مصر وكرواتيا مبكرا التأهل للدور الرئيسي الذي سيتكون من 4 مجموعات بمشاركة 6 فرق.

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انتهت بفوز منتخب مصر وتصدر الترتيب والتأهل للدور الرئيسي.

ق 55: 26-21 لمنتخب مصر

ق 46: 22-18 لمنتخب مصر

ق 37: 18-15 لمنتخب مصر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول - 14-11 لمصر

ق 27: 12-10 لمنتخب مصر

ق 22: استفاقة مصرية.. والتقدم يصبح 12-8

ق 17: كرواتيا تقلص الفارق ليصبح 8-7 لمنتخب مصر

ق 13: محمد سند يضيف هدفا جديدا لمصر.. 8-5 لمصر

ق 9: أحمد عادل يسجل الهدف السابع لمنتخب مصر.. 7-4 لمصر

ق 6: 6-3 لمنتخب مصر

ق 2: منتخب مصر يتقدم مبكرا بهدفين عن طريق أحمد هشام دودو

بداية اللقاء