مؤتمر جروس: هزيمة إنييمبا حافظت على هيبة الزمالك.. وتألق شلبي يجعل ميشالاك بديلا

عبر كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك عن أهمية الفوز على إنييمبا.

وحقق الزمالك الانتصار على منافسه إنييمبا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وقال المدرب السويسري خلال المؤتمر الصحفي: "لعبنا ضد إنييمبا بجدية بالرغم من حسم التأهل مبكرا لدور الـ8".

وأضاف "هدفنا كان تحقيق المكسب من الدقيقة الأولى وكنت أنتظر تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، وسعيد بأداء اللاعبين الصغار وأظهروا أنهم مواهب كبيرة".

وأكمل "أمامنا مباراة مهمة بعد أربعة أيام، وكنا نستحق المكسب في مباراة إنيمبا، وكل اللاعبين يستحقون الحصول على وقت للمشاركة من أجل إظهار إمكانياتهم".

وشدد "تحدثت مع اللاعبين على أهمية تحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل الحفاظ على هيبة واسم نادي الزمالك رغم حسم التأهل مبكرا".

وتابع "تغيير المهاجمين بشكل متكرر؟ حسام أشرف لعب المباريات الأخيرة، وسيف الجزيري وناصر منسي يستحقان الحصول على فرصة وكنت احتاج لإجراء تعديلات على التشكيل وهذا أمر لا يوجد به مشكلة".

وأوضح "إصابة عبد الله السعيد خفيفة وسيكون جاهزا لمباراة مودرن سبورت المقبلة في الدوري".

وواصل "اللاعبون الصغار أظهروا موهبة أمام إنيمبا، ويحتاجون العمل بجدية وقوة لتحسين مهاراتهم وإمكانياتهم، وأحب تدريب اللاعبين الذين يحاولون أن يظهرون إمكانياتهم".

وأكمل "مصطفى شلبي لاعب موهوب جدا ويحتاج لأن يظهر في الملعب وأن يكون هناك استمرارية في الأداء، والموضوع أصعب بالنسبة لكونراد ميشالاك، لأن تألق شلبي يجعل ميشالاك على مقاعد البدلاء".

وأردف "الوقت قليل لكي أقارن قائمة الفريق الموسم الحالي بجيل 2019، وهدفنا تحقيق الفوز في كل المباريات ولا يزال الطريق طويلا نحو التتويج باللقب".

وأنهى حديثه قائلا: "اختيار المهاجم الأساسي قرار ليس بالسهل، وهو عمل صعب ولكن ما أستطيع قوله هو أنه يجب أن يكون هناك عدل".

ووصل الزمالك للنقطة 14 في الصدارة، ويأتي المصري في الوصافة بـ9 نقاط، وإنييمبا في المركز الثالث بـ5 نقاط، ويتذيل بلاك بولز الترتيب بـ4 نقاط.

وسجل سيف الدين الجزيري (2) ومصطفى شلبي للزمالك، بينما أحرز إفياني إهيميكويلي للفريق النيجيري.

وتألق مصطفى شلبي تحت قيادة كريستيان جروس مدرب الفريق، إذ لعب 10 مباريات سجل 3 أهداف وصنع مرة.

بينما شارك شلبي مع جوزيه جوميز في 33 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

مساهمات شلبي مع الزمالك 27 مساهمة بواقع تسجيل 13 هدفا وصناعة 14 آخرين.

ووصل زيزو للمساهمة السادسة له في الكونفدرالية في الموسم الجاري بواقع تسجيله 3 وصناعة 3 آخرين في 8 مباريات.

وإجمالا ساهم زيزو في 152 هدفا مع الزمالك خلال 247 مباراة، إذ أحرز 86 هدفا وصنع 66 آخرين.

بينما رفع الجزيري رصيده التهديفي لـ 7 أهداف قارية مع الزمالك بواقع 5 في الكونفدرالية و2 في دوري أبطال إفريقيا.

وسبق أن سجل 3 أهداف مع المقاولون العرب في الكونفدرالية من قبل.

ورفع الدولي التونسي رصيده التهديفي لـ 39 هدفا بقميص الزمالك كثالث أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي.

ويتصدر اليمني علي محسن ترتيب هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفا، ويليه المغربي أشرف بنشرقي برصيد 43 هدفا.

وللمباراة الرابعة تواليا يفوز الزمالك في جميع البطولات بداية من الانتصار على أبو قير للأسمدة مرورا ببلاك بولز وحرس الحدود والآن إنييمبا.