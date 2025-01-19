نفض غبار النتائج السلبية؟ مانشستر سيتي يكتسح إبسويتش بسداسية

اكتسح مانشستر سيتي مستضيفه إبسويتش تاون بسداسية دون مقابل في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف سيتي: فيل فودين (2) وإرلينج هالاند وجيرمي دوكو وجيمس ماكاتي وماتيو كوفاسيتش.

وواصل سيتي استفاقته الأخيرة، ففي آخر 5 مباريات فاز الفريق في 4 مباريات وتعادل في 1، بعدما فاز في مباراة واحدة فقط في الـ 13 مباراة السابقة.

وزادت قوة الفريق الهجومية مؤخرا بتسجيل 20 هدفا في آخر 4 مباريات.

ولأول مرة يحقق سيتي الفوز بفارق 6 أهداف في الدوري الإنجليزي منذ أغسطس 2022.

وشارك سام مرسي أساسيا في اللقاء بعدما لعب كبديل في اللقاء السابق.

وصف المباراة

تقدم سيتي في الدقيقة 27 عن طريق فيل فودين من صناعة كيفين دي بروين.

وبعد 3 دقائق عزز ماتيو كوفاسيتش التقدم سريعا بتصويبة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

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وفي الدقيقة 42 أضاف فودين الهدف الثاني له والثالث للسيتي لينتهي الشوط الأول بثلاثية.

وسرعان ما أضاف دوكو الهدف الرابع في الدقيقة 49 بعد توغل وتسديدة بيمناه على يسار الحارس من داخل منطقة الجزاء.

ودوّن هالاند اسمه في قائمة المسجلين بإضافة الهدف الخامس في الدقيقة 57.

ورفع النرويجي رصيده لـ 17 هدفا في الدوري الإنجليزي وفي المركز الثاني بترتيب الهدافين بعد محمد صلاح صاحب الـ 18 هدفا.

وأتم جيمس ماكاتي السداسية في الدقيقة 69 برأسية بعد عرضية رائعة من كوفاسيتش.

الفوز رفع رصيد سيتي لـ 38 نقطة ارتقى بها للمركز الرابع من الثامن، فيما ظل إبسويتش في المركز الـ 18 برصيد 16 نقطة.