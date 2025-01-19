الجزيري: أسعى للتركيز أكثر الفترة المقبلة.. وهدفنا حصد كل البطولات

شدد سيف الجزيري لاعب الزمالك على سعى الفريق لحصد كل البطولات في الموسم الجاري.

وفاز الزمالك بنتيجة 3-1 على إنييمبا في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات للكونفدرالية.

وقال الجزيري عبر المركز الإعلامي للنادي: "كان لدي تركيز وإصرار على الظهور بشكل جيد في مباراة إنييمبا".

وأكمل "كرة القدم مليئة بالتحديات، وأسعى للتركيز بشكل أكثر خلال الفترة المقبلة للظهور بأفضل صورة".

وأضاف "الزمالك مقبل على عدد كبير من المباريات في العديد من البطولات، ونسعى لحصد كل البطولات التي نشارك فيها".







































































































































































































وضمن الزمالك التأهل لدور الـ8 كمتصدر للمجموعة منذ الجولة الماضية.

وسجل سيف الدين الجزيري (2) ومصطفى شلبي للزمالك، بينما أحرز إفياني إهيميكويلي للفريق النيجيري.

وتألق مصطفى شلبي تحت قيادة كريستيان جروس مدرب الفريق، إذ لعب 10 مباريات سجل 3 أهداف وصنع مرة.

بينما شارك شلبي مع جوزيه جوميز في 33 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

مساهمات شلبي مع الزمالك 27 مساهمة بواقع تسجيل 13 هدفا وصناعة 14 آخرين.

ووصل زيزو للمساهمة السادسة له في الكونفدرالية في الموسم الجاري بواقع تسجيله 3 وصناعة 3 آخرين في 8 مباريات.

وإجمالا ساهم زيزو في 152 هدفا مع الزمالك خلال 247 مباراة، إذ أحرز 86 هدفا وصنع 66 آخرين.

بينما رفع الجزيري رصيده التهديفي لـ 7 أهداف قارية مع الزمالك بواقع 5 في الكونفدرالية و2 في دوري أبطال إفريقيا.

وسبق أن سجل 3 أهداف مع المقاولون العرب في الكونفدرالية من قبل.

ورفع الدولي التونسي رصيده التهديفي لـ 39 هدفا بقميص الزمالك كثالث أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي.

ويتصدر اليمني علي محسن ترتيب هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفا، ويليه المغربي أشرف بنشرقي برصيد 43 هدفا.

وللمباراة الرابعة تواليا يفوز الزمالك في جميع البطولات بداية من الانتصار على أبو قير للأسمدة مرورا ببلاك بولز وحرس الحدود والآن إنييمبا.

ووصل الزمالك للنقطة 14 في الصدارة، ويأتي المصري في الوصافة بـ9 نقاط، وإنييمبا في المركز الثالث بـ5 نقاط، ويتذيل بلاك بولز الترتيب بـ4 نقاط.