دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي

الأحد، 19 يناير 2025 - 20:13

كتب : FilGoal

شعار دوري أبطال إفريقيا

حُسمت مقاعد ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-25 بوجود الأهلي وبيراميدز، فكيف ستجري قرعة دور الـ 8؟

وخطف الجيش الملكي المغربي الصدارة في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات على حسابه منافسه صنداونز الجنوب إفريقي، فيما ودع الرجاء المغربي مبكرا.

وبذلك تأهل

في البداية إليكم الفرق المتأهلة حتى الآن

المجموعة الأولى: الهلال السوداني – مولودية الجزائر

المجموعة الثانية: الجيش الملكي المغربي - صنداونز الجنوب إفريقي

المجموعة الثالثة: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي – الأهلي

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي – بيراميدز

القرعة

لم يحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد قرعة ربع النهائي والتي سنعرف من خلالها الطريق حتى المباراة النهائية.

كالعادة السنوات الماضية يلتقي أوائل المجموعات مع أصحاب المركز الثاني.

وبالتالي لن يلتقي الأهلي مع بيراميدز في ربع النهائي لكن ربما تجعل القرعة كلاهما في وجه الآخر في نصف النهائي على سبيل المثال حال التأهل.

وبذلك سيخوض الأهلي وبيراميدز مباراة الذهاب في مصر والإياب خارجها بعدما احتلا المركز الثاني.

الأهلي سيواجه الهلال السوداني أو الترجي التونسي أو الجيش الملكي المغربي.

بيراميدز سيواجه الهلال السوداني أو أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أو الجيش الملكي المغربي.

مواعيد ربع النهائي

الذهاب: 28-29 مارس 2025 – الإياب: 4-5 أبريل 2025

مواعيد نصف النهائي

الذهاب 18-19 أبريل 2025 – الإياب: 25-16 أبريل 2025

مواعيد النهائي

الذهاب: 24 مايو 2025 – الإياب: 1 يونيو 2025

بيراميدز الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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