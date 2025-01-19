دوري أبطال إفريقيا - الجيش الملكي يخطف نقطة والصدارة من صنداونز.. والرجاء يودع

الأحد، 19 يناير 2025 - 20:04

كتب : FilGoal

مارسيلو أليندي - الجيش الملكي - صنداونز

حسم الجيش الملكي المغربي صدارة المجموعة الثانية من دور المجموعات لصالحه بتعادل ثمين مع صنداونز في جنوب إفريقيا بنتيجة 1-1.

وخاض الجيش الملكي مواجهة صنداونز وهدفه الحفاظ على الصدارة بالفوز أو التعادل بعدما خطف بطاقة التأهل في الجولة الماضية.

وتحقق له ما أراد بفضل التعادل الثمين في ملعب لوكاس موريبي في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

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فيما كان الفوز فقط هو ما يحسم لصنداونز الصدارة لكنه فقدها في الدقائق الأخيرة.

ولأول مرة يصل الجيش الملكي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ 1986 أي 57 عاما.

وتقدم صنداونز عن طريق بيتر شالوليلي في الدقيقة 12 من صناعة لوكاس ريبيرو.

لكن البديل أمين زحزوح أدرك التعادل في الدقيقة 83 بعد 20 دقيقة من مشاركته كبديل.

الفوز أبقى الجيش الملكي في الصدارة ورفع رصيده لـ 10 نقاط، فيما أصبح رصيد صنداونز 9 نقاط في المركز الثاني.

وودع الرجاء بطل الدوري المغربي الموسم الماضي رغم الفوز بهدف دون رد على مينياما الكونغولي.

هدف فوز الرجاء الوحيد جاء في الدقيقة 45+5 عن آدم النفاتي من علامة الجزاء.

الفوز رفع رصيد الرجاء لـ 8 نقاط لكنها لم تكن كافية من أجل التأهل ليودع مبكرا.

الجيش الملكي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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