الكونفدرالية - الزمالك ينتصر على إنييمبا في مباراة تحصيل حاصل

حقق الزمالك الانتصار على منافسه إنييمبا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وضمن الزمالك التأهل لدور الـ8 كمتصدر للمجموعة منذ الجولة الماضية.

وسجل سيف الدين الجزيري (2) ومصطفى شلبي للزمالك، بينما أحرز إفياني إهيميكويلي للفريق النيجيري.

ويتألق مصطفى شلبي تحت قيادة كريستيان جروس مدرب الفريق، إذ لعب 10 مباريات سجل 3 أهداف وصنع مرة.

بينما شارك شلبي مع جوزيه جوميز في 33 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

مساهمات شلبي مع الزمالك 27 مساهمة بواقع تسجيل 13 هدفا وصناعة 14 آخرين.

ووصل زيزو للمساهمة السادسة له في الكونفدرالية في الموسم الجاري بواقع تسجيله 3 وصناعة 3 آخرين في 8 مباريات.

وإجمالا ساهم زيزو في 152 هدفا مع الزمالك خلال 247 مباراة، إذ أحرز 86 هدفا وصنع 66 آخرين.

بينما رفع الجزيري رصيده التهديفي لـ 7 أهداف قارية مع الزمالك بواقع 5 في الكونفدرالية و2 في دوري أبطال إفريقيا.

وسبق أن سجل 3 أهداف مع المقاولون العرب في الكونفدرالية من قبل.

ورفع الدولي التونسي رصيده التهديفي لـ 39 هدفا بقميص الزمالك كثالث أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي.

ويتصدر اليمني علي محسن ترتيب هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفا، ويليه المغربي أشرف بنشرقي برصيد 43 هدفا.

وللمباراة الرابعة تواليا يفوز الزمالك في جميع البطولات بداية من الانتصار على أبو قير للأسمدة مرورا ببلاك بولز وحرس الحدود والآن إنييمبا.

ووصل الزمالك للنقطة 14 في الصدارة، ويأتي المصري في الوصافة بـ9 نقاط، وإنييمبا في المركز الثالث بـ5 نقاط، ويتذيل بلاك بولز الترتيب بـ4 نقاط.

التشكيل

بدأ جروس بسيف الدين الجزيري في الهجوم ومحمد عاطف كجناح.

سيف الجزيري يقود هجوم الأبيض ⚪ تشكيل الزمالك في مواجهة إنييمبا بالكونفيدرالية 📋 pic.twitter.com/yeoqXBk2Sg — FilGoal (@FilGoal) January 19, 2025





































































































































































































وصف المباراة

بدأ الزمالك ضاغطا بقوة على إنييمبا ونتج عن ذلك تسديدة قوية من محمد السيد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 11.

وسدد شلبي كرة مقوسة داخل الـ18 علت المرمى في الدقيقة 14.

وافتتح شلبي النتيجة في الدقيقة 29 من رأسية عقب عرضية من زيزو.

وأهدر الجزيري هدفا محققا بعد رأسية بعدت المرمى في الدقيقة 31.

وعاد الجزيري ليهدر رأسية سهلة بعد عرضية من زيزو في الدقيقة 36.

وأصلح الجزيري إهداره لهدفين ليسجل الهدف الثاني بعد ضغط على الحارس أدى إلى خطأ فاد في الدقيقة 46.

وقلص إهيميكويلي النتيجة لفريقه بعد تسديدة الكرة من داخل الـ6 ياردات في الدقيقة 56.

ودخل ناصر منسي وكونراد ميشالاك وأحمد فتوح وشيكابالا وخرج كل من محمد السيد ومحمد عاطف وزيزو ومصطفى شلبي.

وبطريقة مارادونية اختتم الجزيري أهداف الزمالك في الدقيقة 89 بعد مراوغة 3 مدافعين ثم سدد في المرمى.

وحسم الزمالك نتيجة الفوز على إنييمبا بهذا الهدف القاتل وحصل على النقاط الـ3.

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