أموريم: نحن أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد

الأحد، 19 يناير 2025 - 19:26

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

"ربما نحن أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد"، هكذا وصف روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد فريقه بعد الخسارة من برايتون 3-1.

وانقاد الشياطين الحمر لخسارة جديدة في الدوري الإنجليزي لحساب الجولة 22، لتتواصل سلسلة النتائج المخيبة.

وقال أموريم عبر شبكة سكاي سبورتس: "في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي فزنا في 2، أعلم ذلك، تخيل شعور مشجع مانشستر يونايتد، تخيل هذا لي، جاء مدرب جديد يخسر أكثر من المدرب السابق، أعلم ذلك بشكل تام".

وأضاف "مثلما قلت لن أجري أي تغيير لأي سبب، أعلم أنه بمقدورنا النجاح، لكن علينا النجاة في هذه اللحظة، لأنني لست ساذجا وأعلم أننا بحاجة للنجاة حاليا".

وأتم "ربما نحن أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد، أعرف أنكم تريدون ذلك من أجل العناوين، لكنني أقول ذلك لأنني أعرف هذا وسأغيره، هيا بنا، هذا هو العنوان".

وواصل الشياطين الحمر عروضهم السلبية وتعرضوا لخسارة جديدة على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 3-1.

وسقط البرتغالي روبن أموريم في فخ الخسارة السابعة من أصل 15 مباراة قاد خلالها الفريق حتى الآن.

وتقدم الضيوف مبكرا بهدف يانكوبه مينتيه في الدقيقة 5، وعدّل برونو فيرنانديز النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة 23.

وسجل جواو بيدرو هدفا في الدقيقة 53 ألغي بداعي وجود خطأ، وأضاف كاورو ميتوما في الدقيقة 60 الهدف الثاني، ليصبح أكثر لاعب ياباني تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

واستغل جورجينيو روتر خطأ فادحا من أندري أونانا وسجل هدفا في الدقيقة 76 بعد 6 دقائق من مشاركته كبديل.

الفوز ارتقى بالنوارس للمركز التاسع برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن نيوكاسل الرابع.

فيما ظل مانشستر يونايتد في المركز الـ 13 برصيد 26 بفارق 10 نقاط عن مراكز الهبوط.

خسارة يونايتد هي السادسة على أرضه هذا الموسم من أصل 12 وهو ما يحدث لأول مرة منذ موسم 1893-94.

مانشستر يونايتد روبن أموريم الدوري الإنجليزي
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