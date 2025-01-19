السادس قاريا.. الجزيري يسجل لـ الزمالك ضد إنييمبا

الأحد، 19 يناير 2025 - 19:22

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك - إنييمبا

سجل سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك لفريقه في شباك إنييمبا.

ويواجه الزمالك خصمه إنييمبا في المباراة التي تجمعهما في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وأحرز الجزيري الهدف في الدقيقة 46 بعد ضغط على الحارس أدى إلى خطأ فادح.

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ورفع الجزيري رصيده التهديفي لـ 6 أهداف قارية مع الزمالك بواقع 4 في الكونفدرالية و2 في دوري أبطال إفريقيا.

وسبق أن سجل 3 أهداف مع المقاولون العرب في الكونفدرالية من قبل.

ورفع الدولي التونسي رصيده التهديفي لـ 38 هدفا بقميص الزمالك كثالث أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي.

ويتصدر اليمني علي محسن ترتيب هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفا، ويليه المغربي أشرف بنشرقي برصيد 43 هدفا.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الـ8 بتصدره المجموعة التي تضم أيضا المصري وبلاك بولز.

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