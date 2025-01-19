رقم سلبي لـ يونايتد يحدث منذ 131 عاما.. وعودة انتصار غائب لـ إيفرتون وفوز نوتنجهام

حقق إيفرتون فوزا غائبا منذ 12 عاما على توتنام، وواصل نوتنجهام فورست سلسلة نتائجه الإيجابية، فيما سقط مانشستر يونايتد في فخ خسارة جديدة.

واستكملت اليوم مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي والتي بدأت أمس السبت.

إيفرتون × توتنام

لأول مرة يحقق التوفيز الفوز على الديوك اللندنية في ملعبه جوديسون بارك منذ 2012.

وانتصر إيفرتون مع ديفيد مويس المدرب العائد من جديد بنتيجة 3-2 لينهي سلسلة النتائج السلبية.

وتقدم إيفرتون مبكرا بفضل ثنائية دومينيك كالفيرت لوين ولامين ندياي في الدقيقتين 13 و30.

وسجل أرتشي جراي بالخطأ في مرماه هدفا في الدقيقة 45+7 لتصبح النتيجة 3-0 لأصحاب الأرض.

في الشوط الثاني قلص ديان كولوسيفسكي الفارق في الدقيقة 77 ثم أضاف ريتشارلسون الهدف الثاني للديوك في الدقيقة 90+2.

ليرفع الفوز رصيد إيفرتون لـ 20 نقطة من 21 مباراة وله مباراة مؤجلة مع ليفربول.

فيما واصل توتنام سلسلة نتائجه السلبية في آخر 6 مباريات بالدوري الإنجليزي إذ حصد نقطة وحيدة فقط مقابل 5 هزائم.

مانشستر يونايتد × برايتون

وواصل الشياطين الحمر عروضهم السلبية وتعرضوا لخسارة جديدة على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 3-1.

وسقط البرتغالي روبن أموريم في فخ الخسارة السابعة من أصل 15 مباراة قاد خلالها الفريق حتى الآن.

وتقدم الضيوف مبكرا بهدف يانكوبه مينتيه في الدقيقة 5، وعدّل برونو فيرنانديز النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة 23.

وسجل جواو بيدرو هدفا في الدقيقة 53 ألغي بداعي وجود خطأ، وأضاف كاورو ميتوما في الدقيقة 60 الهدف الثاني، ليصبح أكثر لاعب ياباني تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

واستغل جورجينيو روتر خطأ فادحا من أندري أونانا وسجل هدفا في الدقيقة 76 بعد 6 دقائق من مشاركته كبديل.

الفوز ارتقى بالنوارس للمركز التاسع برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن نيوكاسل الرابع.

فيما ظل مانشستر يونايتد في المركز الـ 13 برصيد 26 بفارق 10 نقاط عن مراكز الهبوط.

خسارة يونايتد هي السادسة على أرضه هذا الموسم من أصل 12 وهو ما يحدث لأول مرة منذ موسم 1893-94.

نوتنجهام فورست × ساوثامبتون

استمرت نتائج نوتنجهام فورست الإيجابية للمباراة الثامنة على التوالي وحقق الفريق فوزا صعبا على ساوثامبتون متذيل جدول الترتيب بنتيجة 3-2.

وتقدم فورست أمام أنصاره بثلاثية عن طريق إيلوت أندرسون وكالوم هودسون أودوي وكريس وود في الدقائق 11 و28 و41 على الترتيب.

وقلص يان بيدناريك الفارق في الدقيقة 60 لصالح الضيوف.

وسجل نيكولا ميلينكوفيتش هدفا ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو بسبب تداخل وود في الدقيقة 64.

وأضاف بول أوناتشو الهدف الثاني في الدقيقة 90+1 لكنه لم يكن كافيا ليخسر ساوثامبتون مجددا.

الفوز رفع رصيد فورست لـ 44 نقطة في المركز الثالث خلف أرسنال بفارق الأهداف بعدما تساويا في رصيد النقاط.

فيما ظل ساوثامبتون متذيل للترتيب برصيد 6 نقاط بعد مرور 22 جولة والأكثر استقبالا للأهداف برصيد 50 هدفا.