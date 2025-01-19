بالأرقام – المصري لا يحب ركلات الجزاء

يبدو إن ركلات الجزاء لم تعد سلاحا جيدا للنادي المصري، فقد داوم لاعبوه على إهدارها مؤخرا.

أهدر حسن علي ركلة جزاء للنادي المصري ضد بلاك بولز في المباراة الجارية الآن على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

كريم بامبو تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ14 وانبرى حسن علي لتصويبها، لكنه أهدرها في القائم الأيسر لمرمى بلاك بولز.

ركلة هي الثانية التي يهدرها المصري هذا الموسم في الكونفدرالية للمباراة الثانية على التوالي، وهما كل ما احتسب لصالح المصري من ركلات جزاء هذا الموسم حتى الآن.

فبعد أن أهدر محمود حمادة ركلة ضد إنييمبا في المباراة الماضية في نيجيريا، كادت تحسم التأهل للمصري، يعود المصري ويهدر مجددا عن طريق القائد حسن علي.

وهذه الركلة هي الثالثة التي يهدرها حسن علي في مسيرته، مقابل تسجيل 6 ركلات.

ورغم إن المصري تأهل إلى مجموعات الكونفدرالية بركلات الترجيح على حساب الهلال الليبي، لكن الفريق الساحلي ودع بطولتي كأس مصر وكأس الرابطة المصري بالموسم الماضي بركلات الترجيح أيضا ضد بيراميدز وطلائع الجيش في نصف النهائي على الترتيب.