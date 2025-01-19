انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (6)-(0) إبسويتش.. فوز كاسح

الأحد، 19 يناير 2025 - 18:26

كتب : FilGoal

فيل فودين - كوفاسيتش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

ويحل حامل اللقب ضيفا على زملاء سام مرسي على ملعب بورتمان رود.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن برصيد 35 نقطة، فيما يحتل إبسويتش تاون المركز الـ 18 برصيد 16 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 69: جووول جيمس ماكاتي يسجل السادس برأسية رائعة

ق 55: جوووول هالاند يضيف الخامس لسيتي

ق 50: جووول دوكو يتوغل من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ويسدد كرة تسكن الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جووول فودين يضيف الهدف الثالث

ق 30: جووول كوفاسيتش يضاعف النتيجة لمانشستر سيتي

ق 27: جوووول فودين يسجل الأول من صناعة كيفين دي بروين

ق 16: كوفاسيتيش يهدر فرصة تسجيل الأول بتسديدة علت العارضة من داخل منطقة الجزاء

بداية اللقاء

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي إبسويتش تاون
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