التشكيل - هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي.. وسام مرسي أساسي مع إبسويتش

الأحد، 19 يناير 2025 - 17:45

كتب : FilGoal

سام مرسي - إبسويتش تاون ضد ليفربول

يقود إرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي في مواجهة إبسويتش تاون في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

ويحل حامل اللقب ضيفا على زملاء سام مرسي على ملعب بورتمان رود.

وعاد سام مرسي للتشكيل الأساسي بعدما شارك كبديل في اللقاء الماضي ضد برايتون.

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ويبدأ ماتيوش نونيز كظهير أيمن لتعويض غياب كايل ووكر الذي يقترب من الانتقال لميلان وفقا للتقارير.

وجاء تشكيل سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: ماتيوش نونيز – مانويل أكانجي – روبن دياش – يوشكو جفارديول

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين

الهجوم: فيل فودين - إرلينج هالاند – جيريمي دوكو

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن برصيد 35 نقطة، فيما يحتل إبسويتش تاون المركز الـ 18 برصيد 16 نقطة.

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